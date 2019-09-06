Экономика
Retail & Loyalty«220 вольт» первым в РФ запустил оплату через СБП
«220 вольт» стал первым магазином запустившим оплату через Систему быстрых платежей в России (СБП).
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На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
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Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
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Белоруссия могла бы принять Олимпийские игры в сотрудничестве с Россией или Украиной.
Труд 07:28
Общество
Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику
Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
РБК 07:35
Общество
В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
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Новые автомобили вчера в 22:00
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Политика
В Минэкономразвития ответили на критику Мутко
Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Здоровье
Минздрав собирается сделать доступнее жизненно важные лекарства
Минздрав собирается обеспечивать жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами всех больных, которым они понадобятся для лечения в стационаре и на дому.
RuNews24.ru 05:00
Кино
Человек-паук окончательно покинул киновселенную Marvel
Человек-Паук официально покинул киновселенную Marvel, так как компании Disney и Sony не смогли договориться.
Сусанин 08:15
Авто
В ОАЭ показали уникальный BMW M760Li xDrive Atlantis Blue
От маленьких до больших машин и от седанов до внедорожников, дилер походит на автосалон, показывающий высококачественные BMW, которые нацелены на покупателей с хорошим достатком.
SpeedMe 07:07
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
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Футбол
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Soccer.ru 06:39
Футбол
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера августа
Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего тренера в августе.
Чемпионат 09:05
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
BFM.ru вчера в 13:11
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36