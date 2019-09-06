«220 вольт» стал первым магазином запустившим оплату через Систему быстрых платежей в России (СБП).

«220 вольт» первым в РФ запустил оплату через СБП

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