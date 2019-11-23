с чего всё началось

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.

Политика Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.

Политика Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.

Происшествия В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами В Малайзии задержали сухогруз New Orion под флагом Камеруна, на борту которого находились один россиянин и 22 украинца, сообщило в Facebook посольство России в Малайзии.

Армия и оружие Российский военный спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.