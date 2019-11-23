с чего всё началось

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.

Авто Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.

Футбол Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.

Армия и оружие Около 500 военных США сохраняют боеготовность на востоке Сирии Командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи заявил, что в восточной части Сирии присутствуют около 500 американских военнослужащих, ожидается возобновление ими операции против ИГ* в ближайшее время.

Армия и оружие Российский военный спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.

Общество Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Футбол «Торпедо» проиграло «Лучу», потерпев третье поражение подряд В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» проиграло владивостокскому «Лучу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники».