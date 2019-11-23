Происшествия

ИзвестияИзвестия23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Читать в источнике
Комментировать62
с чего всё началось
В телеграм-канале «Омбудсмен полиции
» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД.
Юга.ру06:37

Подробнее о событии

СК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи

РИА Новости08:56

В Сочи обнаружили тело девушки-следователя

КП - Кубань05:23

В Сочи нашли мертвой 23-летнюю девушку-следователя

Кубанские новости05:30

СМИ: следователь в Сочи покончила с собой

Говорит Москва05:25

В Сочи нашли мертвой девушку-следователя

Юга.ру06:37

В Сочи нашли мертвой девушку-следователя

Кубань 2405:21

В Сочи девушка-следователь покончила с собой

Znak.com04:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:07, Ашберн
Футбол

«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
РИА Новости 17:17
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

РИА Новости 05:39
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Общество

Китайский журналист заявил, что россиянки быстрее стареют

Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая.
ФАН вчера в 20:48
Общество

Лобода появилась на постере Линдеманна

Певица Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann - сайд-проекта солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета.Ru вчера в 02:52
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК 17:57
Общество

Victoria’s Secret отменила легендарное шоу впервые за 25 лет

Известный бренд нижнего белья оказался в глубоком кризисе. Из-за обвинений в сексизме продажи нижнего белья резко упали.
РЕН ТВ вчера в 06:03
Музыка

Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»

Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
Kazanfirst.ru 21 ноября в 09:08
Экономика

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
RT на русском 09:55
Спорт

Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента ВФЛА

Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РИА Новости 06:28
Наука

Искусственный интеллект обнаружил новый геоглиф Наски

Используя искусственный интеллект, который сканирует спутниковые и беспилотные снимки для обнаружения следов древних геоглифов, выгравированных на местности, ученые обнаружили новую линию геоглифов Наски в виде человекоподобной фигуры в Перу, - пишет sciencenews.org.
Научная Россия вчера в 17:16
Происшествия

Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия 09:40
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
UfacityNews.ru 21 ноября в 23:25
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
РИА Новости 15:32
Политика

В «Единой России» создадут правозащитный центр

Лев Пономарев сказал, что создаваемая структура напоминает ему профсоюзы, которые были в СССР.
Эхо Москвы 14:02
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
ТК Звезда 04:50
Футбол

Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Хераклес»

«Аякс» в матче 14-го тура чемпионата Голландии обыграл «Хераклес» со счетом 4:1. Дубль на счету Квинси Промеса, еще по голу забили Закария Лабиад и Клас-Ян Хюнтелар.
Спорт-Экспресс 15:50
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

RT на русском 13:26
Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов за 600 000 рублей

В текущий период на вторичном рынке в основном встречаются варианты с 2,-литровым дизельным двигателем мощностью 149 л.с. Машина с пробегом стоит от 420 тыс. рублей.
CarsWeek.ru 06:17
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Технологии

Искусственная кожа погрузит в виртуальный мир

Ученые создали искусственную кожу, которая ощущает прикосновения человека, находящегося за тысячи километров.
MedikForum.ru 21 ноября в 03:43
Политика

Медведев назвал цели «Единой России» на предстоящих выборах

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал главные задачи партии на предстоящих в 2020 году выборах.
Слово и Дело 07:18
Кино

В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»

Piter.tv 14:57
Наука

Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru 11:20
Происшествия

Два внедорожника столкнулись в Сахалинской области

REGNUM вчера в 22:05
Космос

Бур миссии InSight вновь заработал

N+1 02:43
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 18:00
Общество

Синоптики раскрыли дату появления снежного покрова в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что приблизительная дата установления снежного покрова в Москве и области - 28 ноября, передает "360".
Газета.Ru 15:34
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews вчера в 10:54
Главное