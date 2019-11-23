Происшествия

ИзвестияИзвестия23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
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В телеграм-канале «Омбудсмен полиции
» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД.
Юга.ру06:37

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В Сочи нашли мертвой девушку-следователя

Юга.ру06:37

В отделе полиции Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь с оружием в руках

URA.Ru05:50

В Сочи девушка-следователь покончила с собой

Znak.com04:21

СМИ: следователь в Сочи покончила с собой

Говорит Москва05:25

В Сочи обнаружили тело девушки-следователя

КП - Кубань05:23

В Сочи нашли мертвой девушку-следователя

Кубань 2405:21

В Сочи нашли мертвой 23-летнюю девушку-следователя

Кубанские новости05:30
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Футбол

Рубин — Зенит 1:2

RT на русском 07:54
Общество

Потерпевший крушение в Чёрном море танкер мог провозить контрабанду

News.ru 06:00
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Путин заявил, что «Единая Россия» должна не править, а служить

Российский президент Владимир Путин заявил, что партия «Единая Россия», как правящая, должна служить народу, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 08:10
Общество

Сроки введения новых правил медосмотра для водителей перенесли

Главная Тема 21 ноября в 14:24
Технологии

Sensor Tower: 80 % загрузок мобильных приложений приходится на долю 1 % разработчиков

На долю продуктов 7 920 разработчиков приходится 23,6 млрд загрузок, тогда как приложения остальных 784 080 компаний были скачаны 6 млрд. раз.
3DNews 08:45
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Появилось видео «драки» Баскова с Крутым после выступления в Минске

Игорь Крутой и Николай Басков «вцепились» друг в друга на полу после проведения концерта в столице Белоруссии.
Discover24 03:15
Политика

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
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Армия и оружие

«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел

Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
Вести.Ru 08:15
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Спорт

Глава российской легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан

В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Lenta.ru 08:39
Общество

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

РЕН ТВ вчера в 14:55
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Политика

Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»

Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Капитал страны вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Бойфренд Евгении Феофилактовой: «Моя предыдущая жена – психбольная сука»

StarHit.ru вчера в 09:00
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 01:01
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Космос

Прототип ракеты SpaceX Mk1 взорвался в ходе наземных испытаний

Звездолет (Starship) Mk1 – первая опытная полномасштабная ракета частной компании SpaceX не выдержала испытания топливной системы и взорвалась.
Что происходит 21 ноября в 03:54
Экономика

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:54
Фигурное катание

Ягудин поздравил Косторную и Загитову после Гран-при Японии

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на выступление российских фигуристок в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 07:33
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Космос

К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Радио Комсомольская правда вчера в 17:20
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Российская газета 02:48
Политика

Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
ТАСС 07:38
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

В студии артист рассказал о борьбе с вернувшимся раком. Примерно год назад знаменитости раскрыли правду о своем здоровье.
OAnews вчера в 11:54
Спорт

Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер

Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
RT на русском 07:42
Происшествия

В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета 06:29
Теннис

Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса

Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
РИА Новости 04:27
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
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