Происшествия
Известия23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Омбудсмен полиции» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД.Юга.ру06:37
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Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
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Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
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Во Флориде поезд врезался в автомобиль
Пассажирский поезд компании Amtrak в субботу врезался в автомобиль в юго-восточной части штата Флорида, погибли три человека, находившиеся в машине.
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Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Общество
Голодец сообщила о первом этапе внедрения меток безопасности в музеях
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«В отрасли дефицит людей, которые специализируются на решении вопросов о том, как и зачем летать»
Наш ректор, Виктор Антонович Садовничий, участвовал в решении прикладных задач в рамках пилотируемой программы и получил две государственные премии за создание тренажеров по подготовке космонавтов к полету на базе центрифуги ЦФ-18.
Общество
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Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
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Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
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Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
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