Происшествия

ИзвестияИзвестия23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
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В телеграм-канале «Омбудсмен полиции
» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД.
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