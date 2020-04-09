Коронавирус

ТАССТАССФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
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В Москве за сутки выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом

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Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах.
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В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса

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Драчев считает поспешным решение об отставке Хованцева

Президент СБР Владимир Драчев считает, что решение правления организации отправить в отставку главного тренера сборной России Анатолия Хованцева было поспешным.
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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США установили новый антирекорд смертности от коронавируса

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Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки

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Врачи рассказали, какой кашель указывает на рак легких

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Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек

Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
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