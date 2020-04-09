Коронавирус
ТАССФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
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Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ 09 апреля в 15:35
Общество
В Москве за сутки выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Москве - 1030, в Подмосковье 152 случая, в Санкт-Петербурге - 80, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:19
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:47
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах.
Российская газета 04:15
Киберспорт
Fng после поражения от HellRaisers: «Очень тупо проиграли»
Капитан Gambit Esports Артем Fng Баршак после поражения от HellRaisers на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship заявил, что команда глупо уступила оппоненту.
CyberSport.ru вчера в 17:08
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса
Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек.
ТАСС 03:47
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись поддельным алкоголем
В удмуртском городе Сарапул шесть человек скончались, отравившись поддельным алкоголем.
Газета.Ru 03:46
Биатлон
Драчев считает поспешным решение об отставке Хованцева
Президент СБР Владимир Драчев считает, что решение правления организации отправить в отставку главного тренера сборной России Анатолия Хованцева было поспешным.
Спорт-Экспресс 01:58
Политика
США введут санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан
Дональд Трамп подписал указ о санкциях против стран, которые отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан из США.
НТВ 03:19
Футбол
Вадим Евсеев — о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными, не надо за ними повторять»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о ситуации с карантином в России из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 03:10
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
Пожар в колонии в Ангарске потушен
Пожар в колонии в Ангарске Иркутской области потушен, сообщили городские власти 11 апреля.
Известия 02:54
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Общество
США установили новый антирекорд смертности от коронавируса
В США побит очередной антирекорд по смертности от коронавируса - 2108 человек за сутки.
Наша версия 03:21
Шоу-бизнес
Муцениеце дали совет после ее слов об избиении Прилучным
Адвокат Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом прокомментировал заявление актрисы Агаты Муцениеце о насилии со стороны ее супруга — актера Павла Прилучного.
РИА Новости вчера в 19:51
Происшествия
Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки
В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
Здоровье
Врачи рассказали, какой кашель указывает на рак легких
Специалисты британской Национальной службы здравоохранения пришли к выводу, что определенные виды кашля могут свидетельствовать о развитии онкологической патологии в легких.
Московский Комсомолец 03:29
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line вчера в 12:00
Игры
Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация
Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM 00:02
Общество
Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса
Эксперт подчеркнул, что речь идет о ДНК-вакцине, которая является "очень безопасной".
РИА Новости 00:27
Музыка
Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»
Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru вчера в 17:02
Футбол
Агент: «Лаутаро Мартинес счастлив в „Интере“»
Агент форвард "Интера" Лаутаро Мартинеса заявил, что игрок счастлив в миланском клубе.
Soccer.ru вчера в 18:02
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Здоровье
В конце апреля более тысячи россиян вылечатся от коронавируса
Врач московской инфекционной больницы №2, академик Виктор Малеев считает, что к концу месяца более тысячи россиян излечатся от коронавируса, передает РИА Новости.
ИА Новороссия 03:02
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05