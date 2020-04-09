Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов. Программа включает в себя кредитование малого и среднего бизнеса, а также поддержку властей штатов и муниципалитетов, сообщается на сайте ФРС.

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