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240 человек заболели COVID, 448 вылечились за сутки в Забайкалье

По данным на 24 декабря, за сутки в Забайкальском крае выявили 223 новых случая коронавируса.
Zabnews.ru
С начала пандемии вирус обнаружен у 94 759 забайкальцев.
Забайкальский рабочий
Днем ранее COVID-19 был выявлен у 240 жителей региона.
Московский Комсомолец Чита
За весь период COVID-19 унёс жизни 2 116 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено восемь летальных случаев от коронавируса.
Чита.Ру

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