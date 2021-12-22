Zabnews.ru240 человек заболели COVID, 448 вылечились за сутки в ЗабайкальеПо данным на 24 декабря, за сутки в Забайкальском крае выявили 223 новых случая коронавируса.Zabnews.ruС начала пандемии вирус обнаружен у 94 759 забайкальцев.Забайкальский рабочийСуточный прирост заболевших коронавирусом постепенно снижается с 9 декабря, когда было зарегистрировано 310 случаев заражения.Чита.РуЗа весь период COVID-19 унёс жизни 2 116 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено восемь летальных случаев от коронавируса.Чита.РуЧитать далееСвернутьZabnews.ruZabnews.ruЧита.РуChitaMediaREGNUMЦарьградПодробнее о событииЗа прошедшие сутки COVID-19 заболели 223 забайкальцевЦарьград08:14Более 500 переболевших COVID выписали за сутки в ЗабайкальеЗабайкальский рабочийвчера в 01:03Почти 95 тысяч забайкальцев заболели коронавирусомChitaMedia03:05Суточный прирост заболевших COVID в Забайкалье опустился до уровня начала октябряЧита.Ру03:37Восемь человек скончались от COVID в Забайкалье за суткиZabnews.ru03:28В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё восемь человекREGNUM04:20Более 500 человек с COVID-19 сняты с меднаблюдения за сутки в ЗабайкальеМосковский Комсомолец Читавчера в 20:08Показать ещёОценить17Поделиться