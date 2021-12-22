Будьте в Плюсе

240 человек заболели COVID, 448 вылечились за сутки в Забайкалье

По данным на 24 декабря, за сутки в Забайкальском крае выявили 223 новых случая коронавируса.
Zabnews.ru
С начала пандемии вирус обнаружен у 94 759 забайкальцев.
Забайкальский рабочий
Суточный прирост заболевших коронавирусом постепенно снижается с 9 декабря, когда было зарегистрировано 310 случаев заражения.
Чита.Ру
За весь период COVID-19 унёс жизни 2 116 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено восемь летальных случаев от коронавируса.
Чита.Ру

Подробнее о событии

За прошедшие сутки COVID-19 заболели 223 забайкальцев
Царьград08:14
Более 500 переболевших COVID выписали за сутки в Забайкалье
Забайкальский рабочийвчера в 01:03
Почти 95 тысяч забайкальцев заболели коронавирусом
ChitaMedia03:05
Суточный прирост заболевших COVID в Забайкалье опустился до уровня начала октября
Чита.Ру03:37
Восемь человек скончались от COVID в Забайкалье за сутки
Zabnews.ru03:28
В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек
REGNUM04:20
Более 500 человек с COVID-19 сняты с меднаблюдения за сутки в Забайкалье
Московский Комсомолец Читавчера в 20:08

Интересное

Вышел первый тизер «первого фильма ужасов» Marvel о Докторе Стрэндже

Вышел первый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Киностудия Marvel 22 декабря опубликовала его на своем канале.
Фонтанка.Рувчера в 04:49

Летевший из Краснодара в Санкт-Петербург пассажирский самолет Airbus подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Airbus A319, следующий из Краснодара в Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС.
Lenta.ru07:19

Сексуальная активность мужчин связана с их ростом, показало исследование

Специалисты Нью-Йоркского университета провели исследование, обнаружившее связь между ростом мужчин и их сексуальной активностью.
SterlitamakTime.ru07:35

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в переговорах России и США

Украина должна стать стороной консультаций России и США по гарантиям безопасности, написал в Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
РБК08:36

В Москве в метро трое парней избили 26-летнего мужчину и убежали

В вагоне московского метро компания парней избила 26-летнего мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru08:05

Главу петербургской станкостроительной компании задержали по подозрению в мошенничестве

Глава Балтийской промышленной компании и завкафедрой в Санкт-Петербургском политехническом университете Диана Каледина задержана по подозрению в хищении не менее 1 млн рублей.
ТАСС08:13

Журналистка из Кургана извинилась за «глупую» шутку с ПЦР-тестом для встречи с Путиным

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева сообщила в Instagram, что посетила пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина по просроченному ПЦР-тесту и с температурой.
Газета.Ru07:53

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса России Савельеву

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса Виталию Савельеву за незаконную переправку лиц через украинскую границу.
Lenta.ru07:57

Органы опеки не нашли угроз здоровью девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой

Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и не нашли угроз жизни и здоровью девочки.
Lenta.ru06:19

19-летняя внучка Ельцина улетела на Карибы с футболистом сборной России Смоловым

Внучка первого президента России Бориса Ельцина, 19-летняя Мария Юмашева перестала скрывать свой роман с 31-летним футболистом Федором Смоловым.
WMJ.ru02:01