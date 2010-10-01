Ранее Минэнерго по поручению правительства составило список системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса России. В перечень вошло 97 организаций, в том числе крупнейшие нефтегазовые компании «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ.

Происшествия Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 29

Здоровье Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа. 241

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 13K

Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.

Общество Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19 Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом. 88

Общество Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель. 168

Общество Поставщик картошки фри для российского McDonald’s приостановил работу Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри в апреле 2018 г. «Белая дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций. 113

Общество Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19. 66

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 120

Интернет WhatsApp планирует увеличить число участников видеозвонков В мессенджере WhatsApp вскоре появится обновление, благодаря которому число участников групповых видеозвонков увеличится с четырёх до восьми человек, пишет XDA Developers со ссылкой на данные WABetaInfo. 3

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 239

Происшествия Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 12

Общество Российские интернет-компании согласились снизить качество видео Российские интернет-компании откликнулись на просьбу властей снизить качество видео на время режима изоляции граждан, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов. 8

Единоборства Бойцы часто вырубают соперника с одного удара, а потом не добивают. Собрали галерею таких нокаутеров Бойцов бесит, что судьи страхуются и тормозят их при первом же серьезном ударе У хоккейного тафгая было 205 драк в 204 матчах.

Общество «Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина. 15