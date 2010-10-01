Экономика
КоммерсантъМинпромторг внес 246 компаний в список системообразующих
Ранее Минэнерго по поручению правительства составило список системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса России. В перечень вошло 97 организаций, в том числе крупнейшие нефтегазовые компании «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Спорт
Губерниев — о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: «Там крайне неспокойно. Поэтому харе с футболом, братья»
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал приостановить чемпионат Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 17:53
Происшествия
Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки
Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Kursk.com 20 апреля в 08:48
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Здоровье
«Замедление не следует считать поводом для праздника — настоящий пик может быть еще впереди»
Обновлено в 18:16 В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 05:07
Общество
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
Футбол
УЕФА может признать футбольный сезон в Европе законченным досрочно
В УЕФА допустили вероятность досрочного прекращения национальных чемпионатов.
Inc-news.ru 04:30
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Общество
Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц
Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
Общество
Поставщик картошки фри для российского McDonald’s приостановил работу
Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри в апреле 2018 г. «Белая дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций.
Ведомости 09:06
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Футбол
Ежи Дудек: «Месси был провокатором, как вся „Барселона“ и Гвардьола»
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в автобиографии в резкой форме отозвался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.
Спорт-Экспресс 17:51
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 06:22
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Интернет
WhatsApp планирует увеличить число участников видеозвонков
В мессенджере WhatsApp вскоре появится обновление, благодаря которому число участников групповых видеозвонков увеличится с четырёх до восьми человек, пишет XDA Developers со ссылкой на данные WABetaInfo.
Rambler News Service вчера в 03:37
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Шоу-бизнес
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.
RT на русском 17:38
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru 15:22
Общество
Российские интернет-компании согласились снизить качество видео
Российские интернет-компании откликнулись на просьбу властей снизить качество видео на время режима изоляции граждан, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.
Коммерсантъ 15:29
Единоборства
Бойцы часто вырубают соперника с одного удара, а потом не добивают. Собрали галерею таких нокаутеров
Бойцов бесит, что судьи страхуются и тормозят их при первом же серьезном ударе У хоккейного тафгая было 205 драк в 204 матчах.
Sports.ru вчера в 06:12
Армия и оружие
Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»
Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Единоборства
Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов предложил своему будущему оппоненту Александру Емельяненко побриться налысо по примеру главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 07:50