Экономика
Телеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России
Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
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Общество
В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом
В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего.
Европейско-Азиатские новости 09:27
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° вчера в 08:16
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
Здоровье
Роскачество: как и какие маски защищают от коронавируса
Что за маски действительно защищают от нового китайского вируса, рассказали специалисты Роскачества.
Московский Комсомолец 02:38
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию
Uznayvse.ru 07:47
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
Космос
Бетельгейзе восстановила свою яркость
В сентябре 2019 года звезда вновь начала тускнеть, а в декабре ее яркость достигла минимума за всю историю наблюдений с помощью электронных приемников: видимая звездная величина Бетельгейзе снизилась до значения 1,125.
N+1 03:55
Технологии
ISO-образ майского обновления Windows 10 уже доступен для загрузки
Преимуществом ISO-образа является возможность чистой установки новой версии Windows 10, а не обновления уже установленной ОС, что минимизирует вероятность возникновения ошибок и программных сбоев.
3DNews вчера в 13:55
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Футбол
Карпин прокомментировал слухи об уходе из «Ростова» в «Локомотив»
Карпин прокомментировал слухи об уходе из "Ростова" в "Локомотив" Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном уходе в "Локомотив".
Metaratings 09:21
Общество
В «Ведомостях» запретили публиковать опросы «Левада-центра» и критиковать обнуление сроков Путина
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил редакции публиковать опросы «Левада-центра» и упоминать социологическую службу в материалах издания, сообщает «Медуза» со ссылкой два источника в газете.
Дождь 09:36
Общество
Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице
По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
ГТРК Калуга 02:39
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47