Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
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От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

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В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русском20 апреля в 19:34

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъ20 апреля в 21:58

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

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РИА Новостивчера в 03:54

Утвержден список российских системообразующих предприятий

Комсомольская правда20 апреля в 18:35

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфакс20 апреля в 17:06
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В Ярославской области обрушился пешеходный мост

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Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
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Появление федеральных войск в Чечне объяснили

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Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
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Космос

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В сентябре 2019 года звезда вновь начала тускнеть, а в декабре ее яркость достигла минимума за всю историю наблюдений с помощью электронных приемников: видимая звездная величина Бетельгейзе снизилась до значения 1,125.
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

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Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»

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Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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Карпин прокомментировал слухи об уходе из "Ростова" в "Локомотив" Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном уходе в "Локомотив".
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Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил редакции публиковать опросы «Левада-центра» и упоминать социологическую службу в материалах издания, сообщает «Медуза» со ссылкой два источника в газете.
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В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

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Враг внутри: вибрации корпусного вентилятора в ПК позволяют красть данные

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