Экономика
Народные новостиМинпромторг утвердил список системообразующих предприятий России
Минпромторг РФ представил обновленный список системообразующих компаний. В перечень вошли 246 предприятий, которые могут рассчитывать на дополнительную поддержку в период общемировой экономической нестабильности. Утвержденный в Минпромторге список включает в себя 246 компаний из 15 отраслей.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
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Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
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Мошенники украли у Анастасии Волочковой деньги на еду
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой мошенников. Преступники украли с ее банковской карты 200 тысяч рублей.
GreatLove 15:44
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показалась без макияжа
Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников.
Peterburg2.ru 15:53
Кино
Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети
Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 09:36
Общество
В России снизился общий показатель смертности
Как отметил Мурашко, по сравнению с 2019 годом, в 2020 году показатель смертности снизился практически на 5%. Министр подчеркнул, что смертность от коронавируса в России составляет менее 1% и является одной из самых низких в мире.
Мир новостей 09:55
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Камеры выявили 230 тысяч водителей без пропусков 22 апреля в Москве
"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:42
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
В Сочи двух полицейских обвинили в получении взятки в 2 млн рублей
«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере (2 млн рублей) (ч. 6 ст. 290 УК России «Получение взятки»)», — заявили в СК.
RT на русском 16:20
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Кино
Disney снимает третий сезон «Мандалорца»
Газета.Ru 04:26
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Авто
УАЗ выпустил для медиков реанимобиль на базе УАЗ «Профи»
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу УАЗа, созданный на базе модели «Профи» реанимобиль предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе.
Автоновости дня 03:53
Армия и оружие
The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57
ПолитРоссия 10:51
Авто
Появились изображения современной Лада «Тарзан»
В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112.
Автоновости дня 13:12
Политика
Центр «Проектория» внесли в список иноагентов
Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.
РБК 17:57
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
Бывший священник, организовавший крестный ход в Петербурге, рассказал об избиении приставами
Автор канала «Тюрьма и вера» сказал «Медиазоне», что помощник Скрипкина потерял сознание, а сам бывший священник — в больнице вместе с полицейскими.
Дождь 17:24
Политика
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли.
Live24 02:04
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Шоу-бизнес
Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева раскрыла размер своей пенсии
Людмила Хитяева запомнилась зрителю по яркой роли бойкой казачки Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне».
Радио Комсомольская правда 07:56
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58