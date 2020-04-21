Минпромторг РФ представил обновленный список системообразующих компаний. В перечень вошли 246 предприятий, которые могут рассчитывать на дополнительную поддержку в период общемировой экономической нестабильности. Утвержденный в Минпромторге список включает в себя 246 компаний из 15 отраслей.

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности. 13K

Шоу-бизнес Кайли Дженнер показалась без макияжа Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников.

Общество В России снизился общий показатель смертности Как отметил Мурашко, по сравнению с 2019 годом, в 2020 году показатель смертности снизился практически на 5%. Министр подчеркнул, что смертность от коронавируса в России составляет менее 1% и является одной из самых низких в мире. 73

Происшествия В Сочи двух полицейских обвинили в получении взятки в 2 млн рублей «Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере (2 млн рублей) (ч. 6 ст. 290 УК России «Получение взятки»)», — заявили в СК. 9

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 218

Общество Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте. 1

Авто УАЗ выпустил для медиков реанимобиль на базе УАЗ «Профи» Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу УАЗа, созданный на базе модели «Профи» реанимобиль предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе. 7

Авто Появились изображения современной Лада «Тарзан» В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112. 4

Политика Центр «Проектория» внесли в список иноагентов Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.

Происшествия Бывший священник, организовавший крестный ход в Петербурге, рассказал об избиении приставами Автор канала «Тюрьма и вера» сказал «Медиазоне», что помощник Скрипкина потерял сознание, а сам бывший священник — в больнице вместе с полицейскими.

Политика Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии. 131

Общество Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли. 539

Шоу-бизнес Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева раскрыла размер своей пенсии Людмила Хитяева запомнилась зрителю по яркой роли бойкой казачки Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне».