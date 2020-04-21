Экономика

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Минпромторг РФ представил обновленный список системообразующих компаний. В перечень вошли 246 предприятий, которые могут рассчитывать на дополнительную поддержку в период общемировой экономической нестабильности. Утвержденный в Минпромторге список включает в себя 246 компаний из 15 отраслей.
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Эксперт оценил создание списка системообразующих предприятий России

RT на русскомвчера в 10:31

Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство

ФедералПрессвчера в 10:20

Утвержден список российских системообразующих предприятий

Комсомольская правда20 апреля в 18:35

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъ20 апреля в 21:58

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБК20 апреля в 20:11

От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

ТАССвчера в 07:34

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфакс20 апреля в 17:06
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Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

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Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

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Газета.Ru 14:42
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По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
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Происшествия

В Сочи двух полицейских обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере (2 млн рублей) (ч. 6 ст. 290 УК России «Получение взятки»)», — заявили в СК.
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

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Кино

Disney снимает третий сезон «Мандалорца»

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Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

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РБК 17:01
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Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу УАЗа, созданный на базе модели «Профи» реанимобиль предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе.
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The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57

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Появились изображения современной Лада «Тарзан»

В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112.
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Политика

Центр «Проектория» внесли в список иноагентов

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Происшествия

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Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Автор канала «Тюрьма и вера» сказал «Медиазоне», что помощник Скрипкина потерял сознание, а сам бывший священник — в больнице вместе с полицейскими.
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Зеленский заявил о завершении войны в Донбассе при его президентстве

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Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

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Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева раскрыла размер своей пенсии

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

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Ведомости 20 апреля в 12:43
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Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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