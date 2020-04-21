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Политика Эксперт рассказал о политических «судорогах» Зеленского Ранее Михаил Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам.

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Финансы ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. 604