Экономика
Телеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России
Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Кино
В США умерла актриса Ширли Найт
Аргументы и Факты 18:54
Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ
Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Экономика
Амурчан освободили от пени за просрочку оплаты электроэнергии
При возникновении спорных вопросов по текущим условиям оплаты электроэнергии организации и индивидуальные предприниматели могут направлять обращения в отделения филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» по месту своего нахождения.
АСН24 05:23
Транспорт
В РЖД скорректировали правила покупки билетов
С 23 апреля РЖД попросит пассажиров при покупке билетов в обязательном порядке указывать контактные данные.
Невские Новости 18:10
Происшествия
Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного
Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.
АСТВ 19:59
Здоровье
Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»
При других способах госпитализации, оказанная медпомощь оплачиваться не будет, предупреждает фонд Подлинность письма изданию подтвердили в двух московских клиниках, перепрофилированные для лечения пациентов с пневмонией и COVID-19.
Ведомости 19:24
Единоборства
Хабиб оценил футбольные навыки Магомедшарипова
Газета.Ru 17:30
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября.
Национальная служба новостей 05:31
Политика
Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США.
RT на русском 19:25
Политика
Эксперт рассказал о политических «судорогах» Зеленского
Ранее Михаил Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам.
РИА Новости 20:05
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Единоборства
Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо.
Чемпионат 14:31
Кино
Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети
Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 09:36
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Авто
Компания Hyundai отзывает около 12 000 автомобилей
В результате некорректной работы автономной системы парковки Smaht Pahk компания Hyundai отзывает около 12 000 автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 11:33
Экономика
Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах
Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
Футбол
Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом
Известный африканский футболист Эммануэль Адебайор отреагировал на критику в свой адрес за нежелание помогать своей стране в борьбе с эпидемией коронавируса.
Матч ТВ 18:10
Здоровье
Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом
Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Политика
В Кремле отреагировали на акцию протеста во Владикавказе
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.
News.ru вчера в 05:49
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Финансы
ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля
Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
Политика
В США высказались о возможной второй волне коронавируса в стране
Президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском 19:10