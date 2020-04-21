Экономика
Телеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России
Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
Читать в источнике
Оценить406
Подробнее о событии
Показать все источники
Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
RT на русском 04:36
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года легендарному седану ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет - в этот день в 1970 году с конвейера автозавода в Тольятти сошли первые шесть экземпляров модели.
За рулем Кубань 19 апреля в 01:14
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Армия и оружие
Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем
Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Известия 09:48
Здоровье
Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос вчера в 14:31
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Технологии
Релиз браузера Vivaldi 3.0: встроенная защита от слежки, блокировщик рекламы и многое другое
Обозреватель Vivaldi 3.0 получил встроенную защиту от веб-трекеров, блокировщик рекламы, обновлённую систему навигации и многое другое.
3DNews 03:00
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Государственный долг Соединенных Штатов может достигнуть небывалых значений по окончании пандемии.
ToDay News Ufa 20 апреля в 01:13
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Общество
Рязанский губернатор принял участие во всероссийском видеоселекторе
Заседание, посвященное борьбе с коронавирусом, в режиме видеоконференцсвязи провели председатель правительства России Михаил Мишустин и мэр города Москвы, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ Сергей Собянин.
Рязанские ведомости 09:23
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
Здоровье
«Необходимо полностью поменять подход»: Зеленский признался, что коронавирус изменил его взгляд на медреформу
Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая.
Украина.ру 09:42
Общество
В ВОЗ заявили о только ранней стадии пандемии коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что мир все еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 06:41
Общество
Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры.
РИА Новости 10:14
Космос
Космический телескоп CHEOPS ученые подготовили к научной работе
Ученые сообщили о том, что космический телескоп CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) полностью готов к введению в эксплуатацию.
Что происходит вчера в 16:29
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Здоровье
В Ульяновской области количество зараженных достигло 187
По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru 20 апреля в 08:47
Здоровье
Коронавирус охватил уже 38 территорий Ростовской области
Напомним, на 22 апреля в Ростовской области выявили 398 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 52 человека.
Батайское время 08:03
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги
Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Общество
Новый главред «Ведомостей» запретил критиковать поправки Конституции
Редактор газеты «Ведомости» Ксения Болецкая рассказала о новых правилах исполняющего обязанности главного редактора газеты «Ведомости» Андрея Шмарова.
News.ru 09:48