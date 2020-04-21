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Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.

Армия и оружие Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США. 154

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 675

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 8,8K

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,3K

Политика Путин провел телефонный разговор с Меркель Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. 25

Здоровье Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина. 2

Общество В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек. 251

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 39

Общество Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России "Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". 54

Общество Рязанский губернатор принял участие во всероссийском видеоселекторе Заседание, посвященное борьбе с коронавирусом, в режиме видеоконференцсвязи провели председатель правительства России Михаил Мишустин и мэр города Москвы, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ Сергей Собянин. 1

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 407

Общество Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert. 42

Общество Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры. 130

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 635

Здоровье В Ульяновской области количество зараженных достигло 187 По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 82

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