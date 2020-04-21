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Кино Светская премьера «Спутника» состоится онлайн Москва, 22 апреля 2020, 15:40 — REGNUM Завтра, 23 апреля, в 18.30 в социальной сети ВКонтакте состоится первая в истории российского кино светская онлайн-премьера полнометражного игрового фильма.

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