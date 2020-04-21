Экономика
Телеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России
Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Общество
Продажи соли в России выросли на 20%
Обновлено в 15:10 В апреле спрос на соль вырос на 20%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на "Руспродсоюз", в который входит крупнейший российский производитель "Руссоль".
BFM.ru 05:41
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
Происшествия
В Калуге полицейских обвиняют в создании преступного сообщества
В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, состоящего из 22 человек.
РЕН ТВ 03:49
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
RT на русском 04:36
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Перенос Cyberpunk 2077 обанкротил издателя игры
Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве, компания CDP столкнулась с трудностями после того, как выход игры был перенесен на сентябрь.
Sibnet Новости 04:58
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Кино
Началась работа над приквелом «Голодных игр»
Кinomania вчера в 18:19
Единоборства
Боец Исмаилов посоветовал Емельяненко побриться вслед за Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов предложил Александру Емельяненко побриться налысо.
Ридус 10:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Известия 09:48
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Общество
Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
Общество
В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом
В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего.
Европейско-Азиатские новости 09:27
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Кино
Светская премьера «Спутника» состоится онлайн
Москва, 22 апреля 2020, 15:40 — REGNUM Завтра, 23 апреля, в 18.30 в социальной сети ВКонтакте состоится первая в истории российского кино светская онлайн-премьера полнометражного игрового фильма.
REGNUM 08:40
Общество
Названы российские автозаводы, которым поможет государство
Китайский автозавод Haval, расположенный в Тульской области, пока не попал в список системообразующих предприятий, которым государство окажет поддержку.
Quto.ru вчера в 07:59
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Здоровье
Петербургские врачи описали симптомы легкого и тяжелого коронавируса
Специалисты из Петербурга описали симптомы легкого и среднетяжелого коронавируса.
ФАН 07:22
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Финансы
«Фондовый рынок обновит минимумы». Как экономика США угрожает биткоину
Фондовый рынок США может вернуться к снижению и обновить мартовские минимумы, заявили аналитики банка Bank of America.
РБК 10:16
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
Культуромания вчера в 12:25
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, почему молодёжь заражается коронавирусом
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов пояснил, что молодёжь заражается коронавирусом, так как хуже, чем люди старшего возраста соблюдает режим самоизоляции, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 16:26
Футбол
Валерий Карпин: посмеялся над слухами о переходе в «Локомотив»
Напомним, что главный тренер «Локомотива» может покинуть команду летом, когда истечет срок его контракта.
ODDS.ru 08:32
Космос
Корабль доставки на МКС продезинфицировали против коронавируса
Старт корабля намечен на 25 апреля, сообщают в ГК «Энергия».
ГЛАС.RU вчера в 03:00
Здоровье
Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
Известия вчера в 22:46