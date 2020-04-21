Экономика

TatCenterTatCenterКомпании Татарстана вошли в список системообразующих предприятий

Среди российских предприятий, вошедших в перечень есть и татарстанские компании: ПАО «КАМАЗ», судостроительная компания «Ак Барс», ПАО «Нижнекамскшина», Казанский пороховой завод, Набережночелнинский КБК им. Титова, АО «Нэфис Косметикс».
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство

ФедералПрессвчера в 10:20

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфакс20 апреля в 17:06

Павловопосадская мануфактура вошла в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 03:54

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъ20 апреля в 21:58

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБК20 апреля в 20:11

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русском20 апреля в 19:34

От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

ТАССвчера в 07:34
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Наука

Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Футбол

Валерий Карпин прокомментировал слухи о переходе в «Локомотив»

161.ru 11:10
Общество

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
Ведомости 11:25
3,3K
Экономика

Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%

Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ТАСС 11:24
1
Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
4
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,5K
Экономика

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
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Авто

ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
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Общество

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
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Шоу-бизнес

Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
6
Общество

«Государство знает ваши фамилии»: губернатор обратился к гражданам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, распространяющим фейки о коронавирусе в интернете, фразой «государство знает ваши фамилии и адреса».
Рамблер 11:46
Политика

Трамп намерен из-за коронавируса приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с пандемией COVID-19 он собирается временно приостановить иммиграцию в страну.
News.ru 20 апреля в 23:03
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
1K
Общество

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
8
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
483
Политика

Песков назвал чушью сообщения о ссоре Путина с саудовским принцем

RT на русском 08:59
749
Общество

«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса

Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного.
Ведомости 08:11
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Авто

Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня вчера в 00:35
193
Общество

Россиянам разрешили не проводить проверку счетчиков до 2021 года

Правительство России разрешило не проводить проверку счетчиков с истекшим сроком годности до 11 января 2021 года.
9111.ru 04:35
256
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения

21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° вчера в 08:16
3
Здоровье

Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
34
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
1K
Энергетика

Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин

Вариант изменения налоговой системы для снижения цен на бензин в России несет в себе риск потери части доходов бюджета, что особенно чувствительно в условиях реализации государством антикризисных мер, в случае отмены демпфирующего механизма бюджет недополучит 1 триллион рублей, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.
РИА Новости 11:44
383
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Общество

Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники

Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
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Финансы

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Космос

На Марс отправят рой мух-роботов

Специалисты NASA представили свою новую разработку - мини-аппараты размером с муху для исследования Марса.
Ридус 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
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