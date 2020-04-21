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Общество «Государство знает ваши фамилии»: губернатор обратился к гражданам Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, распространяющим фейки о коронавирусе в интернете, фразой «государство знает ваши фамилии и адреса».

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Финансы Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.