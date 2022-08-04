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24% малых и средних российских компаний с февраля уволили часть сотрудников

Российские компании малого и среднего бизнеса после 24 февраля начали экономить и, в том числе сокращать персонал, так поступили 24% фирм.
Газета.Ru
Еще 24% компаний уволили часть персонала, а 19% отдали некоторые виды работ на аутсорсинг, передает «Лента.ру
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Аналитики совместно с сервисом «Сравни.ру» провели исследование, в котором выяснили, что с февраля (когда началась специальная военная операция на Украине) 26 процентов некрупных компаний снизили сотрудникам премии.
Lenta.ru
Некоторые компании также отправили работников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска (14 процентов), перевели персонал на две трети оклада (7 процентов) и предложили сотрудникам взять отгул без сохранения заработной платы (5 процентов).
Lenta.ru

Подробнее о событии

24% малых и средних российских компаний с февраля уволили часть сотрудников
Газета.Ru04:25
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Компании рассказали, сколько уволили сотрудников за последние полгода
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