Аналитики совместно с сервисом «Сравни.ру» провели исследование, в котором выяснили, что с февраля (когда началась специальная военная операция на Украине) 26 процентов некрупных компаний снизили сотрудникам премии.
Некоторые компании также отправили работников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска (14 процентов), перевели персонал на две трети оклада (7 процентов) и предложили сотрудникам взять отгул без сохранения заработной платы (5 процентов).
Минюст предложил исключить из Уголовного кодекса РФ статьи, предусматривающие наказание за незаконное предпринимательство, регистрацию незаконных сделок с недвижимостью и воспрепятствование предпринимательской деятельности.