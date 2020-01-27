Общество
U74.Ru2,4 миллиона граждан России получат новые пособия на детей
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новые пособия на детей в возрасте от трех до семи лет в текущем году смогут получить почти два с половиной миллиона семей в нашей стране, что станет существенной помощью Как сообщила Голикова, нормативные документы, устанавливающие размер этого пособия, нужно пересмотреть.
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В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет
Комсомольская правдавчера в 11:24
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