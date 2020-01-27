Общество

U74.RuU74.Ru2,4 миллиона граждан России получат новые пособия на детей

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новые пособия на детей в возрасте от трех до семи лет в текущем году смогут получить почти два с половиной миллиона семей в нашей стране, что станет существенной помощью Как сообщила Голикова, нормативные документы, устанавливающие размер этого пособия, нужно пересмотреть.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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