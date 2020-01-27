Общество

U74.RuU74.Ru2,4 миллиона граждан России получат новые пособия на детей

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новые пособия на детей в возрасте от трех до семи лет в текущем году смогут получить почти два с половиной миллиона семей в нашей стране, что станет существенной помощью Как сообщила Голикова, нормативные документы, устанавливающие размер этого пособия, нужно пересмотреть.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Голикова назвала число претендующих на маткапитал в 2020 году россиян

РБКвчера в 12:23

Голикова оценила расходы на выплаты на детей 3-7 лет

Rambler News Serviceвчера в 10:02

На новые пособия на детей в 2020 году смогут претендовать 2,4 млн россиян

Интерфаксвчера в 10:55

В этом году маткапитал получат более 1,1 млн семей

Life.ruвчера в 10:36

Голикова оценила расходы на новые детские пособия в 159 млрд рублей

Ведомостивчера в 10:22

Голикова оценила, сколько миллиардов направят на новые детские пособия

URA.Ruвчера в 10:14

В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правдавчера в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:04, Ашберн
Футбол

Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»

Известия 07:39
Политика

Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
РИА Новости 07:53
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Теннис

Джокович победил Раонича и 51-й раз сыграет с Федерером

Новак Джокович очень легко, в трех сетах одолел Милоша Раонича (уже 10-й раз подряд) и вышел в полуфинал Австралиан опен, где его поджидает не менее легендарный швейцарец Роджер Федерер.
Prognozist 06:55
Шоу-бизнес

В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Piter.tv 01:06
Политика

Зачем Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

В 2015 году Порошенко поставил на одну ступень Гитлера и Сталина, обвинив Германию и Советский Союз, в том, что "они развязали кровавую бойню Второй мировой войны и тогда попытались разделить и расколоть Европу".
Российская газета 02:44
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского.
Телеканал 360° 04:47
Общество

Китай обогнал Россию и стал вторым по объёму продаж оружия в мире

Китай вышел на второе место в мире по объёму производства и продаж оружия в мире.
Профиль вчера в 04:30
Экономика

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Известия вчера в 12:34
Футбол

Новые выборы президента РПЛ пройдут 17 марта

Российская Премьер-лига согласилась с замечаниями РФС и проведет новые выборы президента.
ProstoProSport 06:15
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Pravda.Ru 01:45
Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
РБК 07:15
Культура

Стали известны имена участников второго сезона шоу «Последний герой»

News.ru 05:45
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Армия и оружие

Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли

Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Lenta.ru 07:48
Общество

Число зараженных новым коронавирусом в Японии достигло шести человек

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.
Интерфакс 06:43
Киберспорт

Новый герой Forge может никогда не появиться в Apex Legends

Новый герой Apex Legends по имени Forge, возможно, никогда не появится в игре.
CyberSport.ru вчера в 22:06
Политика

Толстого не смогли избрать вице-спикером ПАСЕ с первой попытки

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой не смог набрать количество голосов, достаточное для избрания вице-спикером ассамблеи в первом туре.
Украина.ру 06:28
Хоккей

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из 9 поражений подряд

Sport24.ru 06:32
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Спорт

Канадская каноистка оправдала допинг ночью с экс-бойфрендом

Газета.Ru 07:39
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Происшествия

Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

Газета.Ru 07:16
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Общество

В Китае предсказали пик распространения коронавируса

Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 06:53
Политика

Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора».
Мой Брянск вчера в 22:25
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБК вчера в 21:22
Происшествия

В ДТП под Калугой погибли дети директора брянской гимназии

Наш Брянск.Ru вчера в 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное