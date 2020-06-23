Финансы
Канаш2,4 млрд рублей на дополнительные выплаты семьям
Отделением ПФР по Чувашской Республике за последние два месяца перечислено 2,376 млрд рублей на дополнительные выплаты семьям с детьми.
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Какие дополнительная возможность на получение выплаты в 5000, 10000 рублей для родителей создали в Новосибирской области
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