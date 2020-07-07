Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.Ru25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
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Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Пятый канал09:02

46-летний Илья Авербух встречается с 25-летней Лизой Арзамасовой

Вокруг ТВ09:01

Илья Авербух и «папина дочка» Лиза Арзамасова закрутили роман

Bimru.ru08:53

25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом

Газета.Ru08:15

Официально. Лиза Арзамасова встречается с Ильей Авербухом

7Дней.ру08:00

Илья Авербух встречается со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Paparazzi.ru07:26

Илья Авербух закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

StarHit.ru07:10
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Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

RT на русском 09:08
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
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Футбол

«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Происшествия

ФСБ просит суд арестовать советника главы «Роскосмоса» Сафронова

ФСБ ходатайствует об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене.
BFM.ru 08:43
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
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Общество

В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
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Общество

Режим самоизоляции в Воронеже продлен до 20 июля

Обладминистрация приняла соответствующее решение В Воронежской области принято решение продлить режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Городская справка 077 08:29
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
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Политика

Захарова заявила о разрушении свободы слова и свободы СМИ в США

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены.
Газета.Ru 08:48
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Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
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Происшествия

Двоих мужчин задержали за изнасилование двух жительниц Калининграда

Двух мужчин 22 и 26 лет задержали и поместили в следственный изолятор по обвинению в изнасиловании двух жительниц Калининграда в конце июня текущего года.
ТАСС 09:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Политика

Зеленский прокомментировал рассмотрение дела по языковому закону

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного нет, сообщил во вторник представитель украинского лидера в Конституционном суде Федор Вениславский на заседании суда, который рассматривает представление депутатов Верховной рады о конституционности данного закона.
РИА Новости 08:50
Общество

Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных

Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14
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Общество

Несколько пабов в Англии вновь закрылись после возобновления работы

Несколько пабов в Англии, открывшиеся после снятия режима карантина, снова закрылись из-за того, что у посетителей и сотрудников обнаружили коронавирус, пишет газета The Guardian.
Аргументы и Факты 07:49
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Армия и оружие

Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные

Госновости 05:21
Политика

В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными

В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
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Политика

Гражданка США призналась в попытке передать России госсекреты

Гражданка США Элизабет Ширли, которую задержали в мексиканском отеле с документами под грифом «совершенно секретно» и незаконно вывезенным маленьким ребенком, призналась в попытке передать государственные секреты России.
Lenta.ru 06:05
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Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
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Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
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Происшествия

В Крыму задержали членов террористической группировки «Хизб ут-Тахрир»

Городовой 08:27
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе

РИА Новости 08:35
Здоровье

Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы.
Российская газета 04:08
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Здоровье

Президент Казахстана подписал Кодекс о здоровье народа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".
Вестник Кавказа 09:06
Авто

Из Ford Mustang сделали кабриолет в духе 30-х годов

На eBay выставили на продажу двухдверный кабриолет, стилизованный под автомобили 30-х годов.
Motor 07:26
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
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Общество

США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении

В качестве альтернативного варианта может стать перевод в другой вуз на очное отделение. Заочникам не будут выдавать визы.
Evo-rus.com 09:20
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Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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