25 % участников испытания вакцины от коронавируса получат плацебо
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Из 40 тысяч человек, которые примут участие в испытании российской вакцины от коронавируса COVID-19, 10 тысяч получат плацебо.В источнике
С чего всё началось
Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»
Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАССвчера в 08:14
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