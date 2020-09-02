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Ореанда-Новости
Ореанда-Новости

25 % участников испытания вакцины от коронавируса получат плацебо

Из 40 тысяч человек, которые примут участие в испытании российской вакцины от коронавируса COVID-19, 10 тысяч получат плацебо.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАССвчера в 08:14
Подробнее о событии
ТАСС

Плацебо вместо вакцины и перелеты в Грецию. Главное о коронавирусе за 2 сентября

ТАССвчера в 12:00
Lenta.ru

Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Lenta.ruвчера в 08:25
RT на русском

Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо

RT на русскомвчера в 09:21
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Газета.Ruвчера в 08:32
Известия

Около 10 тыс. испытывающих вакцину от COVID-19 добровольцев получат плацебо

Известиявчера в 08:25
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

РИА Новостивчера в 10:40
РБК

Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

РБКвчера в 08:17

Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли
Известиявчера в 07:21
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В Хакасии начнутся дворовые концерты

Творческие коллективы Хакасии дадут концерты во дворах в рамках всероссийской акции #ТавридаРядом.⠀С 4 по 6 сентября на открытых площадка Абакана творческая молодежь Хакасии даст серию концертов.
В Хакасии начнутся дворовые концерты
Хакасия31 августа в 08:51

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ruвчера в 04:44
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъвчера в 07:51
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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