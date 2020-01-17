Происшествия

Радио МаякРадио МаякЧисло пострадавших в массовом ДТП в Адыгее увеличилось до 12

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, из них 7 женщин. В аварии пострадали две несовершеннолетние девочки.
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В столкновении полутора десятков машин в Адыгее погиб человек

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Выросло число пострадавших в массовом ДТП на трассе «Дон» в Адыгее

РБК08:16

Массовое ДТП в Адыгее попало на видео

РИА Новости08:15

Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Адыгее увеличилось до 12

ТАСС04:47

В ДТП с участием свыше 15 машин под Краснодаром погиб человек

Российская газета02:03

В Адыгее произошло крупное ДТП

ГТРК Адыгея02:01

Власти Адыгейска рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием 25 автомобилей

RT на русском10:14
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Происшествия

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

Газета.Ru 09:03
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Политика

Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана

Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.
ТАСС 09:31
Политика

Кудрин не получал предложений войти в состав правительства

16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Rambler News Service вчера в 10:02
Футбол

Украинский клуб выгнал футболиста после его визита в РФ

REGNUM 09:14
Политика

Медведев пожелал Мишустину успехов в работе

Новому же составу правительства Медведев пожелал успехов, отметив, что их ждет трудная работа.
Газета.Ru 08:41
Музыка

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Газета.Ru вчера в 00:01
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Газета.Ru 01:19
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Общество

Студентам ВШЭ запретили делать политические заявления от имени вуза

В начале декабря прошлого года Центр поддержки студенческих инициатив вуза лишил статуса студенческой организации издаваемый студентами ВШЭ журнал DOXA.
ИжевскИнфо.РУ 07:45
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь 09:46
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Финансы

Экономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар

Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».
Rambler News Service вчера в 05:21
Наука

Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт»

Московский Комсомолец в Марий Эл 08:56
Гаджеты

Стали известны модели сенсоров камер в флагманах Samsung Galaxy S20

Известно, что старшую модель Galaxy S20 Ultra оснастят несколькими сенсорами. Основным станет модуль разрешением на 108 Мп S5KHM1.
Профиль 02:21
Политика

В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны

Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Аргументы и Факты вчера в 02:42
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости 09:26
Политика

В Госдуме ответили на слова МИД Польши о Красной армии

Ранее польский МИД в день 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков выразил уважение красноармейцам, пролившим кровь в борьбе с нацизмом, однако подчеркнул, что, освободив страну от оккупации, Красная армия «не принесла полякам свободы».
Профиль 09:50
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки

Спорт-Экспресс 09:41
Политика

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Российская газета вчера в 20:15
Политика

«Северный поток-2» будет достроен – МИД России

Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.
Вестник Кавказа 05:58
Космос

Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС

Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
RT на русском 10:05
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Происшествия

Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь

Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.
Государственные Вести 05:45
Политика

Появились данные о сроках объявления нового состава правительства

Состав нового правительства станет известен к началу следующей недели, пишут СМИ со ссылкой на источник.
Взгляд.ру 10:20
Политика

Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране

RT на русском 04:35
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
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