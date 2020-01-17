Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, из них 7 женщин. В аварии пострадали две несовершеннолетние девочки.

Число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее увеличилось до 12

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