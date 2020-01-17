Происшествия
Радио МаякЧисло пострадавших в массовом ДТП в Адыгее увеличилось до 12
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, из них 7 женщин. В аварии пострадали две несовершеннолетние девочки.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Политика
Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана
Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.
Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Политика
Медведев пожелал Мишустину успехов в работе
Новому же составу правительства Медведев пожелал успехов, отметив, что их ждет трудная работа.
Музыка
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Общество
Студентам ВШЭ запретили делать политические заявления от имени вуза
В начале декабря прошлого года Центр поддержки студенческих инициатив вуза лишил статуса студенческой организации издаваемый студентами ВШЭ журнал DOXA.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Финансы
Экономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар
Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».
Наука
Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт»
Гаджеты
Стали известны модели сенсоров камер в флагманах Samsung Galaxy S20
Известно, что старшую модель Galaxy S20 Ultra оснастят несколькими сенсорами. Основным станет модуль разрешением на 108 Мп S5KHM1.
Политика
В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны
Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Политика
В Госдуме ответили на слова МИД Польши о Красной армии
Ранее польский МИД в день 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков выразил уважение красноармейцам, пролившим кровь в борьбе с нацизмом, однако подчеркнул, что, освободив страну от оккупации, Красная армия «не принесла полякам свободы».
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки
Политика
В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Политика
«Северный поток-2» будет достроен – МИД России
Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.
Космос
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Происшествия
Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь
Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.
Политика
Появились данные о сроках объявления нового состава правительства
Состав нового правительства станет известен к началу следующей недели, пишут СМИ со ссылкой на источник.
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.