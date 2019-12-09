Политика

ИА Грозный-ИнформИА Грозный-Информ25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Многие российские издания сегодня посвятили свои публикации 25-летней годовщине начала Первой Чеченской кампании

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Взгляд.ру10:59

25 лет назад началась первая Чеченская кампания

Студия-41вчера в 04:08

Бесславный бой: хроника и итоги первой чеченской войны

МИР 2404:38

25 лет со дня начала первой чеченской кампании

RT на русском02:05

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

ИА Грозный-Информ06:43

Чеченскую войну можно было остановить. Почему вместо этого политики перессорились?

Lenta.ru08 декабря в 16:00
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