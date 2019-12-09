Политика
ИА Грозный-Информ25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Чеченскую войну можно было остановить. Почему вместо этого политики перессорились?
Lenta.ru08 декабря в 16:00
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Авто
Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке
Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины
Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Технологии
Сельскому Wi-Fi не хватает мощности
Полосы частот в диапазоне 5 ГГц позволили бы «Ростелекому» сделать сельские точки Wi-Fi более мощными и увеличить радиус их действия, полагает собеседник, близкий к компании.
Гаджеты
У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Популярный мобильный мессенджер WhatsApp прекращает поддержку старых операционных систем (ОС) мобильных устройств.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года
Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Политика
В Раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.
Культура
Зеленский обогнал Заворотнюк в топе запросов Google среди украинцев
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России
Экономика
Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году
Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году.
Политика
Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку
Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Происшествия
Шамана Габышева оштрафовали за неповиновение полицейскому
По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, в протокол сказано, что Габышев во время попытки вручить ему повестку вел себя вызывающе.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил слова главы МВД Украины Арсена Авакова, заявившего ранее о якобы "сдавших нервах" у российских участников нормандского саммита, передает РИА Новости.
Спорт
Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА
РИА "Новости" / Григорий Сысоев Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что намерен пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики.