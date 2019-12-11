25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

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