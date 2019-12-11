Политика
Газета.Ru25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
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Бывший глава администрации президента РФ: «Я жалею, что мы пошли на ввод войск в Чечню»
Znak.com09 декабря в 08:55
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика
Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.
Политика
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт члена «Правого сектора»
Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена в России.
Футбол
«Краснодар» завершит групповой этап Лиги Европы матчем с «Хетафе»
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 12 декабря, завершит выступления на групповом этапе Лиги Европы матчем против испанского «Хетафе».
Игры
Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3
Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Происшествия
В районе завода СПГ автомобили скатились по скользкой трассе друг на друга
Автомобили буквально скатились друг на друга, проезжая поворот близ завода СПГ.
Армия и оружие
США уже не справляются с ролью мирового жандарма — эксперт
Соединённые Штаты уже не справляются с ролью мирового жандарма.
Экономика
Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов.
Технологии
«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play
Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
Космос
РКС продемонстрирует новейшие разработки на ВУЗПРОМЭКСПО-2019
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил сервисы на основе применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) и наиболее перспективные разработки в области микроэлектроники космического назначения на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходит с 11 по 12 декабря в Москве, сообщила пресс-служба РКС.
Происшествия
В мэрии Владивостока проходят обыски
Уточняется, что администрация Владивостока проходит по делу как потерпевшая сторона, передаёт Znak.com.
Футбол
Гаттузо заменит Анчелотти в «Наполи»
Место Анчелотти у руля «Наполи» займёт бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом, говорится в сообщении Белого дома.
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram гневный пост, в котором раскритиковала недавние обвинения композитора Юрия Лозы в адрес российских артистов в том, что часть их гонораров идет на финансирование деятельности ВСУ.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.