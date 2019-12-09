Политика
ИА Грозный-Информ25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Чечня присоединила Россию. Началось все 25 лет назад, когда Россия попыталась присоединить Чечню
Новая газетавчера в 19:08
Чеченскую войну можно было остановить. Почему вместо этого политики перессорились?
Lenta.ru08 декабря в 16:00
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Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Кино
Тарантино может снять продолжение «Убить Билла»
Культовый американский режиссер Квентин Тарантино рассматривает возможность съемок сиквела фильма «Убить Билла».
Общество
Дания назвала авторов жалобы на «Северный поток — 2»
Жалобу на решение Дании об утверждении маршрута газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря подали польская экологическая организация.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала три новых названия со словом «ГАЗель»
«Группа ГАЗ» запатентовала три новых товарных знака со словом «ГАЗель». Это новинки GAZelle Bonus, GAZelle City и GAZelle Super.
Наука
Больше не дикий зверь. Кто и зачем одомашнил человека
Практически у всех прирученных зверей в ДНК исследователи обнаружили схожие изменения, не встречавшиеся в геномах их диких сородичей.
Политика
Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»
Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.
Политика
Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Футбол
Гаттузо официально стал тренером «Наполи»
Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже
Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин старается, чтобы дочь не чувствовала себя сиротой
Как рассказал Евгений Алдонин, со своей стороны он старается сделать всё, чтобы обеспечить свою дочь достаточным вниманием и заботой.
Экономика
Финансирование БАМа и Транссиба в 2019 году сократится вдвое
В этом году РЖД получит лишь половину изначально предусмотренной суммы на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Политика
«Ужасный символизм»: встреча Лаврова с Трампом потрясла Америку
Местные СМИ отказались публиковать снимки со встречи российского министра с президентом США в Белом доме, потому что их сделал личный фотограф Лаврова Александр Щербак, а американские журналисты остались за дверью.
Политика
В Киеве оценили срок принятия нового закона об особом статусе Донбасса
Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.
Наука
«ДНК вещей» поможет хранить информацию в повседневных предметах
В результате экспериментов исследователи пришли к выводу, что в объекты придется внедрять искусственное ДНК, где есть данные о 3D-печати.
Наука
Бактериальный токсин превратили в точный молекулярный сенсор
Общество
Французская реформа дожила до пенсионного возраста
Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу 1 января 2022 года, объявил в среду премьер страны Эдуар Филипп.
Шоу-бизнес
Настя Каменских спустила штаны и похвасталась постройневшей фигурой
Сегодня Каменских поделилась кадром из душевой. На фото певица позирует в спортивном белье черного цвета со слегка спущенными штанами.
Футбол
Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)
Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.