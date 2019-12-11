25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.

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Здоровье Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства «Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».

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Политика России напомнили, какой контракт на транзит газа нужен Киеву Напомним, в минувший понедельник на саммите глав стран «нормандской четверки» (Франции, Германии, России и Украины) прошли переговоры РФ и Украины, во время которых президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину, — срок действия 10-летнего контракта истекает 31 декабря 2019 года.