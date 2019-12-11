Политика

ИА Грозный-ИнформИА Грозный-Информ25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Как Россия начала и проиграла Первую чеченскую войну. 25 лет конфликту

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25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

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25 лет со дня начала первой чеченской кампании

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Газета.Ru00:21

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