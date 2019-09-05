Футбол

Sport24.ruSport24.ru25 тысяч болельщиков «Галатасарая» посетили презентацию Фалькао

На стадионе «Галатасарая» вечером 4 сентября состоялась презентация новичков турецкой команды. На трибунах стадиона «Тюрк Телеком Арена» присутствовали 25 тысяч болельщиков, сообщает Takvim. Главным событием стало появление на поле колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.
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25 тысяч болельщиков «Галатасарая» посетили презентацию Фалькао

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