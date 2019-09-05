Футбол
Sport24.ru25 тысяч болельщиков «Галатасарая» посетили презентацию Фалькао
На стадионе «Галатасарая» вечером 4 сентября состоялась презентация новичков турецкой команды. На трибунах стадиона «Тюрк Телеком Арена» присутствовали 25 тысяч болельщиков, сообщает Takvim. Главным событием стало появление на поле колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.
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Фалькао подписал 3-летний контракт с «Галатасараем» и будет получать 5 млн евро в год
Sports.ru02 сентября в 16:35
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Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Общество
В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru вчера в 01:23
Экономика
Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
За год грудь женщины выросла на пять размеров, что сделало ее жизнь невыносимой. Британка начала сбор денег на операцию по уменьшению груди.
РЕН ТВ 00:30
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Кино
Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
Культуромания 04:57
Авто
Как выглядит первый электрокар Porsche Taycan
Выход на рынок первого электрокара от Porsche под названием Taycan давно не был секретом: автомобиль тестировали, демонстрировали и продвигали на протяжение четырех лет, пока компания вела над ним работу.
TelecomDaily 03:27
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Армия и оружие
Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска
Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Общество
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом. Проект государственного доклада опубликован на сайте ведомства.
Вести ФМ вчера в 02:30
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 03 сентября в 08:09
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Общество
УГМК начнет строить ледовую арену в сентябре
Уральская горно-металлургическая компания начнет строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге уже в сентябре.
Политсовет 03:34
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Футбол
Названы клубы с самыми большими премиальными в РПЛ
Стало известно, какие премиальные бонусы платят в клубах чемпионата России в нынешнем сезоне.
Metaratings 02:18
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Политика
Путин пообещал, что вопрос обмена заключенными с Украиной решат в ближайшее время
Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктором Медведчуком.
Взгляд.ру 07:15