За прошедшие сутки в Москве было зарегистрировано 2649 новых случаев заражения Covid-2019, общее число инфицированных коронавирусом в мегаполисе увеличилось до 20 754, сообщает столичный оперативный штаб. В столице за минувшие сутки от Covid-2019 выздоровели 162 пациента, с начала пандемии - 1679.

2649 новых случаев заражения коронавирусом выявили в столице за сутки

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