Коронавирус
РИАМО2649 новых случаев заражения коронавирусом выявили в столице за сутки
За прошедшие сутки в Москве было зарегистрировано 2649 новых случаев заражения Covid-2019, общее число инфицированных коронавирусом в мегаполисе увеличилось до 20 754, сообщает столичный оперативный штаб. В столице за минувшие сутки от Covid-2019 выздоровели 162 пациента, с начала пандемии - 1679.
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Lenta.ru вчера в 06:12
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В Воронежской области за сутки коронавирус подтвердили у 19 человек
Воронеж, 17 апреля 2020, 11:27 — REGNUM У 19 человек подтверждено заражение коронавирусом за последние сутки в Воронежской области, об этом сообщили 17 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:27
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
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Известия 01:00
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Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские удостоверения россиян, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительными.
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Коронавирус нашли у постояльца социального центра в Черняховске
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Новый Калининград.Ru 04:21
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
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Россия вошла в ТОП-10 стран по числу заболевших коронавирусом
Россия заняла 10 место в списке стран, по числу заболевших коронавирусом.
Online47.ru 04:15
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За сутки в России умерли 40 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России скончались 40 человек с COVID-19.
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Городской портал Новый Нижний 16 апреля в 09:00
Общество
В Ростовской области выявили ещё 29 случаев заражения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 18 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Ростовской области за сутки подтверждено 29 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 18 апреля.
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Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
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Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19
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За сутки в России выявили еще 4 785 заболевших коронавирусом
Количество жертв заболевания достигло 313, количество выздоровевших выросло до 3057. Страна заняла 10 место в мире по заболеваемости.
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Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
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В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
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В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу
В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу.
Lenta.ru 02:50