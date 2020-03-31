В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф. Так, первыми на такой режим перешли Москва и Подмосковье.

Общество В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2337, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Здоровье Минпромторг Приморья открыл горячую линию Минпромторг Приморья открыл горячую линию по вопросам работы предприятий во время эпидемии.

Политика Депутаты разрешили откладывать выборы в условиях ЧС Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации даст избиркомам право отложить выборы или референдумы, если жизни или здровью избирателей что-либо угрожает.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Происшествия В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.

Финансы Курс доллара опустился ниже 80 рублей Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.

Общество В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса На территории Китая удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Здоровье В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.