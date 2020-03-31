Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф. Так, первыми на такой режим перешли Москва и Подмосковье.
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26 регионов России ввели режим самоизоляции

Известиявчера в 23:44

Режим самоизоляции ввели в 27 регионах России

Московский Комсомолец03:00

В 28 регионах России ввели режим самоизоляции

Общественное телевидение России02:44

Треть российских регионов перешли на самоизоляцию

Фонтанка.Ру03:52

В 26 регионах России ввели режим самоизоляции

РБКвчера в 18:06

Губернаторы вводят карантин в ожидании финансовой поддержки правительства

Коммерсантъвчера в 16:24

Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Интерфаксвчера в 13:34
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Здоровье

У пациента в Чайковском предварительно выявлен коронавирус

В Чайковском у одного пациентов, по предварительным данным, выявлен коронавирус.
Коммерсантъ Пермь 04:27
Наука

Морские губки удаляют до 94% вирусов из воды

Goroday.ru 28 марта в 07:09
Энергетика

Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2337, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 05:01
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Российская газета 04:12
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Здоровье

Минпромторг Приморья открыл горячую линию

Минпромторг Приморья открыл горячую линию по вопросам работы предприятий во время эпидемии.
Общественное телевидение Приморья вчера в 23:01
Общество

В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 11:00
Политика

Депутаты разрешили откладывать выборы в условиях ЧС

Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации даст избиркомам право отложить выборы или референдумы, если жизни или здровью избирателей что-либо угрожает.
Интерфакс 05:23
Шоу-бизнес

Умер актер из «Санта-Барбары» Джон Каллахан

Общественное телевидение России вчера в 14:28
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

В России за сутки умер один пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали один смертельный случай у пациента с коронавирусом.
RZN.info вчера в 05:35
Происшествия

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти

Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
РБК Ростов-на-Дону 05:09
Общество

Госдума в первом чтении приняла проект о повышении больничного до МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ.
Ореанда-Новости 03:43
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца

РИА Новости 05:26
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Авто

Обновленный кроссовер Honda Avancier поступил в продажу

Японская компания Honda вывела на рынок обновленный купеобразный кроссовер Avancier.
CarsWeek.ru вчера в 04:23
Экономика

Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
ТАСС 03:19
Шоу-бизнес

Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину.
Чемпионат 02:49
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса

На территории Китая удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Life.ru 29 марта в 10:10
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета вчера в 02:13
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Культура

Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости

Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
Inc-news.ru 29 марта в 22:51
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