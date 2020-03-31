Коронавирус
Газета.Ru26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф. Так, первыми на такой режим перешли Москва и Подмосковье.
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Здоровье
У пациента в Чайковском предварительно выявлен коронавирус
В Чайковском у одного пациентов, по предварительным данным, выявлен коронавирус.
Наука
Морские губки удаляют до 94% вирусов из воды
Энергетика
Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд
Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2337, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Здоровье
Минпромторг Приморья открыл горячую линию
Минпромторг Приморья открыл горячую линию по вопросам работы предприятий во время эпидемии.
Общество
В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
Политика
Депутаты разрешили откладывать выборы в условиях ЧС
Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации даст избиркомам право отложить выборы или референдумы, если жизни или здровью избирателей что-либо угрожает.
Шоу-бизнес
Умер актер из «Санта-Барбары» Джон Каллахан
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В России за сутки умер один пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали один смертельный случай у пациента с коронавирусом.
Происшествия
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Общество
Госдума в первом чтении приняла проект о повышении больничного до МРОТ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Авто
Обновленный кроссовер Honda Avancier поступил в продажу
Японская компания Honda вывела на рынок обновленный купеобразный кроссовер Avancier.
Экономика
Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
Шоу-бизнес
Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche
Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину.
Общество
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса
На территории Китая удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Культура
Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости
Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».