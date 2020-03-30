Коронавирус
Газета.Ru26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф. Так, первыми на такой режим перешли Москва и Подмосковье.
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Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Авто
Новый «Соболь Next» вышел на тесты
В салоне же многое заимствовано у актуальной «ГАЗель Next»: передняя панель, сиденья с такой же обивкой и джойстик управления пятиступенчатой трансмиссией.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции
В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Происшествия
В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20
В общей сложности по состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Здоровье
В Испании число жертв коронавируса превысило восемь тысяч человек
Число жертв от коронавируса COVID-19 в Испании превысило 8 тысяч человек, только за последние сутки умерли 849 пациентов, сообщает министерство здравоохранения.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани
Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Общество
В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Общество
На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты
Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Общество
Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
Общество
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении больничных до МРОТ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении выплат по больничным листам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц с 1 апреля до конца текущего года.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Происшествия
Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области написал рапорт на увольнение
Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников написал рапорт на увольнение.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
В Крыму наказали родителей подростков, не соблюдавших ограничений
Правоохранители привлекли к административной ответственности родителей четырех подростков, которые находились в местах массового пребывания людей, несмотря на действующий запрет, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника полиции МВД по РК Александра Смаглина.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Гаджеты
Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев
Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
Общество
В Ростовской области подтверждено пять случаев коронавируса
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 12:28 — REGNUM В Ростовской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло пяти, сообщает ИА REGNUM.
Общество
В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса
В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса СOVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по коронавирусу СOVID-19.