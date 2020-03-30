Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф. Так, первыми на такой режим перешли Москва и Подмосковье.
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Режим самоизоляции ввели в 32 регионах России

Lenta.ru04:53

Половина России в самоизоляции: все больше регионов оставляют людей дома

Телеканал 360°05:53

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Известиявчера в 23:44

В 28 регионах России ввели режим самоизоляции

Общественное телевидение России02:44

В 26 регионах России ввели режим самоизоляции

РБКвчера в 18:06

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Коммерсантъвчера в 14:09

Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Интерфаксвчера в 13:34
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Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Авто

Новый «Соболь Next» вышел на тесты

В салоне же многое заимствовано у актуальной «ГАЗель Next»: передняя панель, сиденья с такой же обивкой и джойстик управления пятиступенчатой трансмиссией.
Автоновости дня 04:18
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции

В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.
Время Воронежа 06:56
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском вчера в 06:52
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20

В общей сложности по состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах.
Lenta.ru 05:06
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Здоровье

В Испании число жертв коронавируса превысило восемь тысяч человек

Число жертв от коронавируса COVID-19 в Испании превысило 8 тысяч человек, только за последние сутки умерли 849 пациентов, сообщает министерство здравоохранения.
РИА Новости 05:56
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Общество

Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Деловая газета. Юг 02:09
Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Общество

На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты

Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:29
Общество

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.
Любимый город 04:33
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Общество

Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
REGNUM 04:31
Общество

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении больничных до МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении выплат по больничным листам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц с 1 апреля до конца текущего года.
Вести.Ru 03:57
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Происшествия

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области написал рапорт на увольнение

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников написал рапорт на увольнение.
Gorod48 04:42
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Происшествия

В Крыму наказали родителей подростков, не соблюдавших ограничений

Правоохранители привлекли к административной ответственности родителей четырех подростков, которые находились в местах массового пребывания людей, несмотря на действующий запрет, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника полиции МВД по РК Александра Смаглина.
Аргументы и Факты - Крым 05:46
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Гаджеты

Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев

Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
REGNUM 06:20
Общество

В Ростовской области подтверждено пять случаев коронавируса

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 12:28 — REGNUM В Ростовской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло пяти, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 05:28
Общество

В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса

В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса СOVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по коронавирусу СOVID-19.
Znak.com 05:25
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