Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор.
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26 регионов России ввели режим самоизоляции

Известиявчера в 23:44

В 26 регионах России ввели режим самоизоляции

РБКвчера в 18:06

Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Интерфаксвчера в 13:34

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Коммерсантъвчера в 14:09

Регионы продолжают присоединяться к изоляции. Счёт перевалил за 20

Фонтанка.Рувчера в 13:14

Вслед за Москвой режим изоляции ввели еще 25 российских регионов

Эхо Москвывчера в 19:03

Обязательную самоизоляцию ввели более десяти регионов

Дождьвчера в 09:52
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Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Происшествия

Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина

Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.
РИА Новости 00:07
Интернет

В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Полит.ру вчера в 10:17
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:16
Авто

Составлен список антикризисных моделей на вторичном рынке

SpeedMe вчера в 00:40
Гаджеты

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Компания Huawei продолжает надеяться на отмену запрета Google на использование их продукта на китайских устройствах.
ToDay News Ufa вчера в 15:43
Общество

В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

Tkgorod.ru вчера в 20:56
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

Россияне начали массово скупать морозильные камеры

Маркетплейсы зафиксировали аномальный спрос Россияне начали массово скупать морозильные камеры для хранения дополнительных запасов еды, передают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 23:51
Общество

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург вчера в 13:00
Происшествия

Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось

Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 00:30
Общество

В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.
Дождь вчера в 14:17
Здоровье

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru вчера в 20:04
Общество

Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
ТАСС вчера в 17:28
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Здоровье

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
Культура

Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица»

Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.
53 новости вчера в 09:36
Армия и оружие

В США обратили внимание на «тревожные цифры для кремлевских стратегов»

В феврале 2019 года Mil.Press FLOT сообщало, что уровень боевых возможностей ВМФ России в 2018 году составил 45 процентов от боевых возможностей ВМС США, что на 2 процента меньше, чем в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 23:31
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС вчера в 10:57
Авто

В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня 29 марта в 02:19
Происшествия

Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе

Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
VSE42.RU 00:18
Здоровье

В Омской области число заболевших коронавирусом не увеличилось

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что, по данным на утро 31 марта, под наблюдением на дому - 7309 граждан, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 22 омича.
12 Канал Омск вчера в 23:14
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 вчера в 14:27
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия 29 марта в 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
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