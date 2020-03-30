Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Происшествия Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Россияне начали массово скупать морозильные камеры Маркетплейсы зафиксировали аномальный спрос Россияне начали массово скупать морозильные камеры для хранения дополнительных запасов еды, передают "Известия".

Происшествия Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Общество В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

Здоровье Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.

Культура Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица» Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.

Армия и оружие В США обратили внимание на «тревожные цифры для кремлевских стратегов» В феврале 2019 года Mil.Press FLOT сообщало, что уровень боевых возможностей ВМФ России в 2018 году составил 45 процентов от боевых возможностей ВМС США, что на 2 процента меньше, чем в 2017 году.

Происшествия Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Здоровье В Омской области число заболевших коронавирусом не увеличилось В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что, по данным на утро 31 марта, под наблюдением на дому - 7309 граждан, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 22 омича.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.