Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор.
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26 регионов России ввели режим самоизоляции

Коммерсантъ14:09

Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели еще в 15 регионах страны

Общественное телевидение России14:52

Обязательную самоизоляцию ввели более десяти регионов

Дождь09:52

Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Интерфакс13:34

Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции

Lenta.ru11:30

Регионы продолжают присоединяться к изоляции. Счёт перевалил за 20

Фонтанка.Ру13:14

Режим самоизоляции введён ещё в 14 регионах России

RT на русском12:57
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NASA готовит миссию по устранению приближающегося к Земле астероида

Ридус 05:30
Происшествия

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области

В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Сибирские Новости 19:53
Происшествия

Рядом с Хакасией дальнобойщика зверски убили в фуре

По данному факту следственным отделом по Рыбинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ(покушение на убийство).
ИА Хакасия 21:25
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Российская газета 19:56
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

Накануне в Москве и Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.
РИА Новости 14:26
Энергетика

Нефтяные заводы в Северной Америке начали закрываться

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд.
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Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Хоккей

Каспарайтис объяснил, почему никогда не играл в хоккей с Путиным

Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мнением, почему его не приглашают играть в матчах с участием президента России Владимира Путина.
RT на русском 13:07
Здоровье

В РФ представили препарат для лечения коронавируса

В России разработана схема лечения от коронавируса, сообщает ТАСС. Лечение основано на препарате «Мефлохин».
Казанские ведомости 28 марта в 11:18
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия в лице Росимущества учредила 28 марта компанию «Росзарубежнефть». Об этом говорится в базе «СПАРК».
Известия 21:42
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Здоровье

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
ТАСС 20:56
Общество

Наказание для нарушителей карантина ужесточают в России

Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 03:39
Здоровье

Специалист назвала чай и кофе вредными при простудах и ОРВИ

Медицинский журналист Ольга Кашубина опровергла пользу горячего чая при простуде и ОРВИ.
ФАН 20:32
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 09:37
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Культура

На первую онлайн-экскурсию приглашает Древнейшая крепость Дербента

29 марта источники ТАСС сообщили о том, что в Древнейшем городе Дагестана в архитектурном комплексе "Цитадель Нарын-Кала" организована первая онлайн- экскурсия.
Салатавия 07:18
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Российская газета 12:56
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

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Общество

Большой шаг назад: критики встретили ремейк Resident Evil 3 с недопониманием

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Футбол

Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
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Киберспорт

Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact

Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
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В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 18:47
Политика

Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Коммерсантъ 18:24
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Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Известия 15:47
Экономика

В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Национальная служба новостей 05:01
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
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В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта

В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
РИАЦ 11:53
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