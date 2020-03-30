Коронавирус
Коммерсантъ26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор.
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Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели еще в 15 регионах страны
Общественное телевидение России14:52
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