Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор.

Политика Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Общество В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Происшествия Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Здоровье Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.