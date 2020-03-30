Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор.
Читать в источнике
Комментировать243

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Интерфакс13:34

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Коммерсантъ14:09

Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели еще в 15 регионах страны

Общественное телевидение России14:52

Вслед за Москвой режим изоляции ввели еще 25 российских регионов

Эхо Москвы19:03

Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции

Lenta.ru11:30

Регионы продолжают присоединяться к изоляции. Счёт перевалил за 20

Фонтанка.Ру13:14

Обязательную самоизоляцию ввели более десяти регионов

Дождь09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Здоровье

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:40
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Происшествия

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области

В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Сибирские Новости 19:53
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Общество

Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:16
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК 15:19
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Политика

Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому

Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:59
Наука

Представление о ранней истории Марса изменили метеориты

Rusargument 17:30
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM 01:48
Кино

«Невероятно жуткий»: первые отзывы о триллере «Вивариум» с Джесси Айзенбергом

Киноафиша России 06:02
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 18:10
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Общество

Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
АБН вчера в 06:39
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Происшествия

Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар

Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Российская газета 07:40
Здоровье

У тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри

В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
Европейско-Азиатские новости 02:24
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 14:13
Здоровье

Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Росбалт 07:02
Шоу-бизнес

Певица Нюша опубликовала откровенное фото в боди

29-летняя певица Нюша порадовала оставшихся дома из-за карантина подписчиков в Instagram горячим фото.
Газета Кемерова 17:49
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Происшествия

В Бурятии четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Ариг Ус 01:00
Наука

Самки млекопитающих в среднем живут дольше самцов

Faktom вчера в 11:59
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

Аналитики создали модель распространения коронавируса в России

В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Ведомости 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное