Коронавирус
Коммерсантъ26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор.
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Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели еще в 15 регионах страны
Общественное телевидение России14:52
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Здоровье
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествия
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области
В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Общество
Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому
Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Наука
Представление о ранней истории Марса изменили метеориты
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Кино
«Невероятно жуткий»: первые отзывы о триллере «Вивариум» с Джесси Айзенбергом
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Происшествия
Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар
Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Здоровье
У тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри
В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Здоровье
Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой
Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Шоу-бизнес
Певица Нюша опубликовала откровенное фото в боди
29-летняя певица Нюша порадовала оставшихся дома из-за карантина подписчиков в Instagram горячим фото.
Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Наука
Самки млекопитающих в среднем живут дольше самцов
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Общество
Аналитики создали модель распространения коронавируса в России
В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.