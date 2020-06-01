28 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Томской области За прошедшие сутки в Томской области обнаружен еще 28 заболевших коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд Мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под поезд в Подмосковье, ребенок выжил, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. 3

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Здоровье Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. 5

Армия и оружие Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе. 1,9K

Политика В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС. 1

Происшествия В администрации Оренбурга прошли обыски Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,5K

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 620

Общество Коронавирус выявили у первого замгубернатора Курской области Курск, 3 июня 2020, 14:16 — REGNUM В Курской области у первого заместителя губернатора Станислава Набоко 3 июня подтвердили заражение коронавирусом.

Армия и оружие Космические войска Японии заподозрили в помощи США Министр обороны Японии Таро Коно сказал, что «это первое в истории сил самообороны специализированное подразделение для космического пространства».

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 729

Политика Песков заявил о второй волне коронавируса в России Если в России наступит вторая волна пандемии коронавируса, то российская система здравоохранения должна справиться с данной угрозой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 8

Авто Появились изображения преемника Lada Largus В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus. 4

Общество СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко. 100

Шоу-бизнес Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего. 21

Общество Главный эпидемиолог Швеции получает анонимные письма с угрозами Главный эпидемиолог Швеции 64-летний Андерс Тегнелл, который отвечает за либеральную стратегию, избранную шведским правительством на время пандемии коронавируса, получает анонимные угрозы по почте и через интернет. 1

Общество Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости» Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы. 11