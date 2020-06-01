Коронавирус
Tomsk.Ru28 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Томской области
28 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Томской области За прошедшие сутки в Томской области обнаружен еще 28 заболевших коронавирусной инфекцией.
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Происшествия
В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд
Мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под поезд в Подмосковье, ребенок выжил, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
РИА Новости 05:14
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива
Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.
Известия 01:04
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Общество
В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма
RT на русском 06:56
Политика
В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
Происшествия
В администрации Оренбурга прошли обыски
Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Здоровье
Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных
Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Общество
Коронавирус выявили у первого замгубернатора Курской области
Курск, 3 июня 2020, 14:16 — REGNUM В Курской области у первого заместителя губернатора Станислава Набоко 3 июня подтвердили заражение коронавирусом.
REGNUM 07:16
Армия и оружие
Космические войска Японии заподозрили в помощи США
Министр обороны Японии Таро Коно сказал, что «это первое в истории сил самообороны специализированное подразделение для космического пространства».
Популярная механика 06:45
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Политика
Песков заявил о второй волне коронавируса в России
Если в России наступит вторая волна пандемии коронавируса, то российская система здравоохранения должна справиться с данной угрозой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:42
Армия и оружие
В район Вашингтона Пентагон направил 1,6 тысячи военных
Моя Москва.онлайн 01:05
Авто
Появились изображения преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
Общество
СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю
Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru вчера в 06:39
Общество
Главный эпидемиолог Швеции получает анонимные письма с угрозами
Главный эпидемиолог Швеции 64-летний Андерс Тегнелл, который отвечает за либеральную стратегию, избранную шведским правительством на время пандемии коронавируса, получает анонимные угрозы по почте и через интернет.
Российская газета вчера в 15:21
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Происшествия
На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы
В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором гибнут птицы.
Вести.Ru 04:38
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56