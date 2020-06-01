Коронавирус

Tomsk.RuTomsk.Ru28 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Томской области

28 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Томской области За прошедшие сутки в Томской области обнаружен еще 28 заболевших коронавирусной инфекцией.
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Коронавирус в Томске: + 26 новых случаев заражения

КП - Томск03:37

Еще 28 случаев заражения COVID-19 выявлено в Томской области за сутки

РИА Томск01 июня в 03:34

В Томской области зафиксировано 23 новых случая заражения коронавирусом

Томский Обзорвчера в 04:38

За сутки в Томской области выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом

vtomske.ruвчера в 03:35

Медики выявили 23 новых случая заражения коронавирусом в Томской области

Вести-Томсквчера в 03:35

В Томской области количество больных коронавирусом достигло 716

Московский Комсомолец01 июня в 10:21

В Томской области зафиксировали 26 новых случаев заболевания COVID-19

Tomsk.Ru03:37
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Происшествия

В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд

Мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под поезд в Подмосковье, ребенок выжил, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
РИА Новости 05:14
3
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
5
Происшествия

Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива

Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.
Известия 01:04
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Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
1,9K
Общество

В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма

RT на русском 06:56
7
Политика

В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
1
Происшествия

В администрации Оренбурга прошли обыски

Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Здоровье

Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных

Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
23
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
1,5K
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Общество

Коронавирус выявили у первого замгубернатора Курской области

Курск, 3 июня 2020, 14:16 — REGNUM В Курской области у первого заместителя губернатора Станислава Набоко 3 июня подтвердили заражение коронавирусом.
REGNUM 07:16
Армия и оружие

Космические войска Японии заподозрили в помощи США

Министр обороны Японии Таро Коно сказал, что «это первое в истории сил самообороны специализированное подразделение для космического пространства».
Популярная механика 06:45
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Политика

Песков заявил о второй волне коронавируса в России

Если в России наступит вторая волна пандемии коронавируса, то российская система здравоохранения должна справиться с данной угрозой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:42
8
Армия и оружие

В район Вашингтона Пентагон направил 1,6 тысячи военных

Моя Москва.онлайн 01:05
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Авто

Появились изображения преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
4
Общество

СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский напугал фанатов своим внешним видом

Bimru.ru 02:44
11
Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
5
Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю

Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru вчера в 06:39
21
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

REGNUM 07:09
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Космос

В кораблях Маска нашли заимствования у России

BFM.ru 00:34
482
Общество

Главный эпидемиолог Швеции получает анонимные письма с угрозами

Главный эпидемиолог Швеции 64-летний Андерс Тегнелл, который отвечает за либеральную стратегию, избранную шведским правительством на время пандемии коронавируса, получает анонимные угрозы по почте и через интернет.
Российская газета вчера в 15:21
1
Общество

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16
11
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
3
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
310
Происшествия

На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы

В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором гибнут птицы.
Вести.Ru 04:38
1
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
12
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
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