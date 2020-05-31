Коронавирус

Tomsk.RuTomsk.Ru28 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Томской области

28 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Томской области За прошедшие сутки в Томской области обнаружен еще 28 заболевших коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Коронавирус в Томске: + 26 новых случаев заражения

КП - Томск03:37

За сутки в Томской области выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом

vtomske.ruвчера в 03:35

В Томской области зафиксировано 23 новых случая заражения коронавирусом

Томский Обзорвчера в 04:38

Коронавирусом за сутки заразились 8863 россиян

Северпоствчера в 03:53

В Томской области зафиксировали 26 новых случаев заболевания COVID-19

Tomsk.Ru03:37

Медики выявили 23 новых случая заражения коронавирусом в Томской области

Вести-Томсквчера в 03:35

Медики выявили еще 21 случай заражения COVID-19 в Томской области

РИА Томск31 мая в 03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
1,1K
Политика

Токаев сообщил о нежелании Казахстана вступать в Союзное государство

По словам главы государства, Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси.
Московский Комсомолец вчера в 21:56
5
Армия и оружие

Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском

RT на русском 01:25
3
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 01 июня в 13:03
742
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
2K
Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
271
Общество

Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек

Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5–6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров.
Ведомости 04:56
12
Общество

В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
530
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
92
Футбол

Лигу чемпионов могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми»

Как утверждает Mundo Deportivo, скорее всего, еврокубки планируют доиграть в формате «Финала восьми».
ProstoProSport вчера в 10:40
Путешествия

Объявлены сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Пляжи Краснодарского края и Крыма, отложившие открытие сезона на фоне пандемии коронавируса, начнут работу в течение ближайших двух недель.
Lenta.ru 05:42
Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru 05:45
Наука

Определен регион с самым чистым воздухом на планете

Evo-rus.com вчера в 16:33
23
Футбол

Вылечившийся от коронавируса футболист Погребняк выписался из больницы

Футболист «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.
Известия 04:17
Политика

Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком

Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Известия 05:23
Наука

Профессор назвал снижающие риск развития диабета углеводы

Специалисты медицинского центра Университета Эразма и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана пришли к выводу, что употребление цельного зерна связано с более низким риском развития диабета второго типа.
Российская газета вчера в 00:52
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru вчера в 03:48
104
Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в четь 60-летия.
NewInform 04:14
7
Происшествия

Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
RT на русском 04:51
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Политика

Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму

Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.
РИА Новости 05:42
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1,1K
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской исправительной колонии №9 Василия Путина.
Медиазона 02:37
Технологии

Instagram запустил в России новую функцию

РИА Новости 05:24
Здоровье

В Кировской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на коронавирус было протестировано 1840 человек.
Киров.RU 04:51
14
Общество

Записи ВОЗ показывают, что Китай задержал информацию о коронавирусе

Полученные Associated Press записи начиная со второй недели января показывают, что американский эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по проблемам COVID-19 Мария Ван Керкхове (Maria Van Kerkhove) имела «критически малый объём информации», которого явно недостаточно для надлежащего планирования.
MedikForum.ru 02:55
30
Путешествия

Туроператоры запустят более 20 новых направлений для отдыха в России

Туроператоры совместно с Ростуризмом планируют запустить более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны, чтобы сделать поездки россиян безопасными и равномерно распределить спрос, сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.
Интерфакс 04:10
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
1,3K
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
464
Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
9
ещё по теме
Томская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр - город Томск.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное