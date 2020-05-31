28 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Томской области За прошедшие сутки в Томской области обнаружен еще 28 заболевших коронавирусной инфекцией.

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,1K

Общество Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19. 2K

Общество Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5–6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров. 12

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19. 530

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 92

Путешествия Объявлены сроки открытия пляжей Кубани и Крыма Пляжи Краснодарского края и Крыма, отложившие открытие сезона на фоне пандемии коронавируса, начнут работу в течение ближайших двух недель.

Футбол Вылечившийся от коронавируса футболист Погребняк выписался из больницы Футболист «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

Политика Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Наука Профессор назвал снижающие риск развития диабета углеводы Специалисты медицинского центра Университета Эразма и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана пришли к выводу, что употребление цельного зерна связано с более низким риском развития диабета второго типа.

Политика Польша завершила первую часть строительства канала в обход России Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider. 104

Игры Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в четь 60-летия. 7

Происшествия Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

Политика Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,1K

Происшествия СК возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской колонии Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской исправительной колонии №9 Василия Путина.

Общество Записи ВОЗ показывают, что Китай задержал информацию о коронавирусе Полученные Associated Press записи начиная со второй недели января показывают, что американский эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по проблемам COVID-19 Мария Ван Керкхове (Maria Van Kerkhove) имела «критически малый объём информации», которого явно недостаточно для надлежащего планирования. 30