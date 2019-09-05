Накануне в семье двукратного чемпиона мира Кафу произошло несчастье. Вечером в Баруэри умер 29-летний сын бывшего футболиста «Ромы» и «Милана». Как сообщает Globo Esporte, Данило умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.

У двукратного чемпиона мира Кафу умер сын

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