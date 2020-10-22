В Екатеринбурге за месяц цены на новостройки выросли на 4,1%

В целом в крупных городах России средняя стоимость жилья на первичном рынке в октябре составила 85,8 тыс. руб. за 1 кв. м. По сравнению с сентябрем, она увеличилась на 0,7% и на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год.