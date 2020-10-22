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Evo-rus.com
Evo-rus.com

297 случаев коронавируса в Ростовской области выявили за сутки

Evo-rus.com
Свободная Пресса
Ведомости
Как сообщили в оперативном штабе по Ростовской области, за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано 297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 27 840 пациентов.В источнике
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Саратов.Экспресс

За сутки в Саратовской области выявлены 198 случаев коронавируса

Саратов.Экспресс23 октября в 02:41
Evo-rus.com

297 случаев коронавируса в Ростовской области выявили за сутки

Evo-rus.com22 октября в 11:35
Коммерсантъ Санкт-Петербург

В Петербурге выявлено почти 700 новых случаев коронавируса

Коммерсантъ Санкт-Петербург22 октября в 04:10
Ведомости

В России за сутки выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса

Ведомости22 октября в 03:49
Свободная Пресса

Почти 16 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Свободная Пресса22 октября в 03:43
Коммерсантъ

В России за сутки выявили почти 16 тыс. заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ22 октября в 03:41

На танкере в Азовском море из-за взрыва образовалась пробоина размером до 12 м

Пробоина размером от 5 до 12 м образовалась на танкере "Генерал Ази Асланов" в результате взрыва, произошедшего накануне, судно накренилось на правый борт, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах Краснодарского края.
ТАСС04:08

Научная программа по экологии и угледобыче в Кузбассе получит 3,5 млрд рублей господдержки

Финансирование первой комплексной научно-технической программы (КНТП) полного инновационного цикла "Чистый уголь - зеленый Кузбасс", которая была утверждена правительством РФ, составит свыше 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.
ТАСС00:54

Switch-версия Disc Room выйдет в Европе на неделю позже запланированного

Disc Room will still release as planned on October 22 on Nintendo Switch in the Americas and Asia as well as globally on PC! https: / / t.co / 7H97cdJBJ7 pic.twitter.com / Snx8waIzhF — Devolver Digital (@ devolverdigital) October 22, 2020 Там, куда Disc Room в итоге добралась, игра была встречена относительно тепло: средний рейтинг ПК-версии на Metacritic составляет 83 %.
3DNews23 октября в 02:22

В Волгоградской области увеличивается число доноров антиковидной плазмы

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, с начала октября практически в два раза увеличилось количество доз антиковидной плазмы для пациентов с тяжелыми формами коронавируса.
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 08:39

В Екатеринбурге за месяц цены на новостройки выросли на 4,1%

В целом в крупных городах России средняя стоимость жилья на первичном рынке в октябре составила 85,8 тыс. руб. за 1 кв. м. По сравнению с сентябрем, она увеличилась на 0,7% и на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год.
Коммерсантъ Екатеринбург07:22

Экономист Делягин объяснил, как у россиян могут отнять деньги

Делягин рассказал, что так действительно можно заработать и сохранить деньги, но подобные действия будут выгодны только при росте рынка, а сейчас для этого сложились благоприятные обстоятельства.
ToDay News Ufa23 октября в 06:38