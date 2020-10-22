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Evo-rus.com
Evo-rus.com

297 случаев коронавируса в Ростовской области выявили за сутки

Evo-rus.com
Свободная Пресса
Ведомости
DP.RU
Как сообщили в оперативном штабе по Ростовской области, за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано 297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 27 840 пациентов.В источнике
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