Общество
РИАМО в Домодедово11 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Домодедове за сутки
В Домодедове за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 108 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области. В Подмосковье за сутки выявили 688 случаев заболевания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
51 новый случай заражения коронавирусом выявили в Красногорске за сутки
РИАМО в Красногорскевчера в 12:20
11 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Домодедове за сутки
РИАМО в Домодедововчера в 12:11
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Общество
В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса
В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:21
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Наука
Количество насекомых на Земле значительно уменьшилось
Анализ объединил наблюдения за почти 1700 насекомыми и показал, что некоторые виды все-таки нарушают общую тенденцию к снижению.
Популярная механика 06:12
Интернет
Аудитория Telegram достигла 400 млн пользователей в месяц
Заблокированный в России мессенджер Telegram активно наращивает количество пользователей: на официальном сайте проекта сообщается, что размер месячной аудитории превысил 400 млн человек.
3DNews 06:38
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку
Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
Политика
Песков назвал недопустимым формальный подход к оказанию помощи бизнесу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости формального подхода при оказании помощи бизнесу для выплаты зарплаты сотрудникам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:31
Общество
Шесть человек заболели коронавирусом на заводе в Ижевске
У шести сотрудников Ижевского механического завода 24 апреля подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
ИА Удмуртия 07:07
Общество
Business Insider рассказывает об очередях и голодных американцах
Business Insider рассказывает об очередях и голодных американцах. Это связано с текущей эпидемиологической ситуацией в стране.
Деловое.ТВ 07:05
Экономика
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
Армия и оружие
Ракетный дивизион провел учения на острове Земля Александры
Российская газета 05:37
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Технологии
Началось создание разгонного блока для перспективной ракеты «Союз-5»
Как сообщило РИА Новости, специалисты НПО имени Лавочкина начали создавать новый разгонный блок «Фрегат-СБУ», предназначенный для носителя «Союз-5».
Naked Science 05:41
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
REGNUM 07:23
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Армия и оружие
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Тихоокеанский флот планирует до конца этого года вернуть в свой состав прошедший модернизацию фрегат "Маршал Шапошников".
Военное обозрение 03:07
Происшествия
На Кубани за участие в ИГИЛ в розыск объявили 25-летнюю девушку
По данным следствия, 25-летняя Виктория Симоненко весной 2016 года уехала на обучение в Сирию для участия в деятельности запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Кубань 24 06:58
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Музыка
Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип
Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на сингл «Лира», действие разворачивается в лесу со светящимися грибами.
Inc-news.ru 04:24
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Свободных кадров в медицине в России нет, к понедельнику необходимо подготовить поручения о направлении студентов 4-5 курсов медвузов на практику, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 07:37