Общество

РИАМО в ДомодедовоРИАМО в Домодедово11 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Домодедове за сутки

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В Домодедове за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 108 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области. В Подмосковье за сутки выявили 688 случаев заболевания.
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