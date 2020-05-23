Коронавирус
News.ru29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников Роскосмоса. Инфекцию выявили у 29 работников центра подготовки космонавтов. Всего на территории Звёздного городка COVID-19 заболели 64 человека.
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с чего всё началось
Коронавирус выявили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве. Там рассказали, что всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомы отсутствуют.РИА Новостивчера в 15:21
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В центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 29 сотрудников
Московский Комсомолецвчера в 15:41
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