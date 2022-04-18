Немецкий телеканал 2DF сообщает, что примерно 86% жилищных кооперативов и социально ориентированных жилищных компаний не планируют в ближайшее время строить что-то новое, так как строительство считают бесперспективным.
Набиуллина отметила, что экономика вступает в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», которые в первую очередь сказались на финансовом рынке, но теперь «начнут все больше сказываться на экономике».
"Псковский городской суд признал их виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафов: Льву Шлосбергу -в размере 32 тысячи рублей, а Жанне Шлосберг – 30 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.