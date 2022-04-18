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2DF: Германию ждет сильный спад темпов жилищного строительства из-за дефицита материалов

В следующем году Германию ожидает значительный спад темпов жилищного строительства, передает телеканал 2DF
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РИА Новости
"Будут спады, причем очень значительные", - отметил глава Ассоциации жилищной промышленности Баварии Ганс Майер в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.
ТАСС
Немецкий телеканал 2DF сообщает, что примерно 86% жилищных кооперативов и социально ориентированных жилищных компаний не планируют в ближайшее время строить что-то новое, так как строительство считают бесперспективным.
Ореанда-Новости
Как показали результаты опроса Главной ассоциации строительной промышленности Германии, 90 процентов компаний жалуются на рост цен, а 80 процентов — на проблемы с доставкой.
РИА Новости

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2DF: Германию ждет сильный спад темпов жилищного строительства из-за дефицита материалов
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2DF: Германию ждет сильный спад темпов жилищного строительства из-за дефицита материалов
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