Немецкий телеканал 2DF сообщает, что примерно 86% жилищных кооперативов и социально ориентированных жилищных компаний не планируют в ближайшее время строить что-то новое, так как строительство считают бесперспективным.
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей, документ предусматривает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей семьям в случае гибели военного во время спецоперации.
Порядка 1 тыс. вагонов, которые направлялись в Калининград, скопились в Литве, сообщает газета «Коммерсант», сославшись на обращение Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в адрес Минтранса.