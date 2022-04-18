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2DF: Германию ждет сильный спад темпов жилищного строительства из-за дефицита материалов

В следующем году Германию ожидает значительный спад темпов жилищного строительства, передает телеканал 2DF
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РИА Новости
"Будут спады, причем очень значительные", - отметил глава Ассоциации жилищной промышленности Баварии Ганс Майер в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.
ТАСС
"Около 86 процентов жилищных кооперативов и социально ориентированных жилищных компаний в Северной Германии считают бесперспективным и непредсказуемым строительство чего-то нового в ближайшее время", — рассказал сотрудник ассоциации VNW в Гамбурге.
РИА Новости
Как показали результаты опроса Главной ассоциации строительной промышленности Германии, 90 процентов компаний жалуются на рост цен, а 80 процентов — на проблемы с доставкой.
РИА Новости

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2DF: Германию ждет сильный спад темпов жилищного строительства из-за дефицита материалов
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