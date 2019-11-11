Общество

РБКРБК2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК). Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.
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с чего всё началось

2% россиян полностью отказались от наличных

Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
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