Общество
РБК2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК). Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.
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Общество
В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения
В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.
РБК вчера в 23:17
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Известия вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку
Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели 09 ноября в 23:19
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК вчера в 20:03
Общество
Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира
Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней в среднем на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год.
Газета.Ru вчера в 22:26
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Известия вчера в 17:05
Общество
В Приморье из «китовой тюрьмы» освободили последних белух и косаток
Форпост Северо-Запад вчера в 07:51
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa 09 ноября в 14:32
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Кино
Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал»
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» оставили у поклонников горький осадок из-за расставания с некоторыми из любимых героев вселенной Marvel.
Киноафиша России 08 ноября в 01:21
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
Президент Боливии Моралес объявил об отставке
Глава Боливии Эво Моралес 10 ноября сделал заявление, в котором сообщил о своем решении покинуть пост президента.
Московский Комсомолец вчера в 16:18
Культура
Пелагея решила взять паузу и отдохнуть от «Голоса»
Певица Пелагея призналась, что участие в шоу "Голос" изрядно ее измотало, поэтому она решила взять паузу.
Народные новости вчера в 15:20
Политика
Дмитрий Песков: Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году
Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года.
Фонтанка.Ру вчера в 23:07
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Известия 09 ноября в 09:39
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»
LiveSport.ru вчера в 13:27
ЖКХ
В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора
В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
Авторадио вчера в 23:55
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС вчера в 09:35
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
РБК вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выходит замуж
Российская певица и актриса Настя Задорожная (34) обрадовала поклонников приятной новостью.
Lisa.ru 09 ноября в 12:00
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Гаджеты
AMD рассказала о 150 улучшениях для процессоров Ryzen 3000
AMD официально предоставила создателям материнских плат микрокод AGESA 1.0.0.4 – тот самый, в котором реализована масса улучшений для процессоров линейки Ryzen 3000.
iXBT.com вчера в 16:09
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Политика
США вновь угрожают Турции санкциями за покупку С-400
Sputnik Молдова вчера в 14:09
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Здоровье
Кузбасс оказался среди регионов-лидеров по абортам в России
Кемеровская область оказалась среди лидеров по количеству абортов.
Сибдепо 09 ноября в 23:32
Политика
В Румынии началось голосование на президентских выборах
Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Румынии.
ТАСС вчера в 00:39