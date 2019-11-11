Общество
РБК2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК). Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:54, Ашберн
Политика
Девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
В секретном докладе британской разведки упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства.
Свободная Пресса вчера в 09:42
Политика
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
РБК 07:48
Общество
Аномальные морозы накроют Красноярский край
Красноярский край накроют аномальные морозы в ближайшее время, передает «МИР 24».
МИР 24 15:48
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru 17:25
Общество
Вассерман рассказал о причинах демографического спада в мире и в РФ
В РФ довольно активно ищут способы преодоления демографического спада, но пока результат этих усилий весьма ограниченный, считает политический консультант Анатолий Вассерман.
REGNUM 01:50
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Происшествия
После убийства аспирантки появилась петиция против руководства СПбГУ
Активисты создали петицию против руководства СПбГУ после убийства 24-летней выпускницы вуза Анастасии Ещенко.
Gazeta.SPb вчера в 06:33
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Происшествия
Молодой сахалинец погиб в Анивском районе
Молодой человек не справился с управлением, трактор опрокинулся.
АСТВ 18:14
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM 09 ноября в 12:27
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
Армия и оружие
Индия окончательно отказалась от Су-57, показав «достойную замену»
Индийские средства массовой информации опубликовали материал, в котором сообщается о том, что ВВС Индии окончательно отказываются от российских истребителей Су-57, которые не только не удовлетворяют Дели своими характеристиками и возможностями, но и имеют достаточно высокую стоимость.
Avia.pro 16:27
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 02:42
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Мойка78 08 ноября в 21:43
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина опубликовала семейное фото с мужем и сыном
Ранее Александр Овечкин уже заявлял, что мечтает вырастить из сына хоккеиста .
Летидор 03:45
Футбол
Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года
Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.
Вести.Ru 13:45
Общество
Президент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения
Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении на юге страны нового нефтяного месторождения, сообщает Associated Press.
RT на русском вчера в 03:11
Происшествия
Рыбаки спасли мужчину, провалившегося под лед на Ангаре
Рыбаки спасли мужчину, провалившегося под лед на Ангаре.
Байкал24 08:40
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском вчера в 17:56
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Молодая жительница Екатеринбурга, о пропаже которой родственники заявили на прошлой неделе, нашлась в исправительной колонии.
Российская газета 07:57
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Экономика
Крупнейший инновационный форум пройдет в Петербурге
С 13 по 15 ноября 2019 года в КВЦ «Экспофорум» пройдет Петербургский международный инновационный форум.
Вечерний Санкт-Петербург 07:25
Политика
Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»
В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.
РИА Новости 04:25
Политика
Politico: Трамп отложит введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода
Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.
ТАСС 17:54