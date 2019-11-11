Общество
РБК2% россиян полностью отказались от наличных
Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
РБК 08:11
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.
Российская газета 07:57
Происшествия
В Сирии взорвались два заминированных автомобиля, сообщили СМИ
Два заминированных автомобиля взорвались в сирийском городе Камышли на севере страны недалеко от границы с Турцией, передает гостелевидение Сирии.
РИА Новости 08:37
Здоровье
Роспотребнадзор создал новые методы лечения гепатита В
В Роспотребнадзоре рассказали о создании нового подхода к лечению хронического гепатита В, передаёт официальный сайт ведомства.
Вести Подмосковья 01:47
Происшествия
Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки
Историк, профессор СПбГУ Олег Соколов заявил в суде, что убитая им 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко сама напала на него во время ссоры.
Газета.Ru 08:23
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.
Ugpressa.ru 08 ноября в 23:43
Армия и оружие
Асад: освобождение Идлиба не потребует много времени
Сирийский лидер Башар Асад сказал, что в скором времени удастся вернуть контроль над провинцией Идлиб.
ТК Звезда 03:14
Политика
Тимошенко предрекла трагедию для Украины из-за продажи земли
Московский Комсомолец 07:51
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Интернет
YouTube сможет удалять коммерчески невыгодные аккаунты
В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появился следующий пункт: «YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла».
Афиша Daily 08:05
Кино
Зрители определили лучший фильм года
Американские зрители в рамках кинопремии People’s Choice Awards назвали победителя в категории «Фильм 2019 года».
Мойка78 07:35
Общество
Суд разрешил продолжить ликвидацию «Киевского патриархата»
Шестой апелляционный суд на заседании в понедельник, 11 ноября, отменил постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении ликвидации раскольнической "УПЦ КП".
ИА Новороссия 07:27
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru вчера в 02:21
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Футбол
Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).
Чемпионат 05:27
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия
Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека
В Тульской области произошел вооруженный конфликт с участием стажера полиции В УМВД по Тульской области сообщили, что инцидент произошел 10 ноября в Алексинском районе: стажер полиции и его брат вступили в конфликт с полутора десятками человек.
Российская газета 06:14